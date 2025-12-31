Мошенники украли 113 тысяч с карты, когда женщина была в Германии: почему суд не обязал банк возвращать деньги

Хортицкий районный суд Запорожья рассмотрел иск клиентки ПриватБанка, которая заявляла, что мошенники, оформив дубликат ее SIM-карты финансового номера, получили доступ к «Приват24» и за несколько минут списали с ее карт более 113 тыс. грн, пока она находилась в Германии.

Суд, однако, встал на сторону банка: признал, что спорные переводы были подтверждены через финансовый номер до момента обращения клиентки на горячую линию, а следовательно, оснований возлагать ответственность на банк и обязывать его возвращать средства или отменять кредитные начисления нет.

Обстоятельства дела №337/123/25

Истец была клиенткой АО КБ «ПриватБанк» и пользовалась двумя счетами: картой для выплат и кредитной картой с лимитом 110 тыс. грн. Финансовым номером в банке был номер мобильного оператора «Киевстар».

В начале сентября 2024 года женщина выехала за границу и до конца месяца находилась в Германии. Вечером 24 сентября она получила на электронную почту сообщение от банка о нетипичном входе в ее аккаунт «Приват24» с другого мобильного устройства. Почти сразу после этого ее мобильный номер перестал работать, а доступ к приложению был утрачен.

В промежутке с 22:06 до 22:13 того же вечера со счетов клиентки произошло несколько переводов. С карты для выплат было списано 5 778,75 грн собственных средств. С кредитной карты — 113 470,09 грн, из которых более 109 тыс. грн составляли кредитные средства, а остальное — личные.

Лишь в 22:16 женщине удалось дозвониться в службу поддержки ПриватБанка с другого номера телефона и сообщить о мошеннических операциях. После этого банк заблокировал карты, счета и финансовый номер. Новых списаний после обращения клиентки не происходило.

Что выяснили в суде

В рамках рассмотрения дела суд истребовал информацию у мобильного оператора и банка. Было установлено, что SIM-карту финансового номера истца перевыпустили дистанционно, без обращения в офисы оператора или партнерские магазины. Сам номер обслуживался на условиях предоплаты, без контракта и без персональной регистрации за конкретным лицом.

Также суд исследовал аудиозапись звонка в службу поддержки банка, который состоялся во время осуществления платежей. Из записи следует, что лицо, представлявшееся клиенткой, отвечало на контрольные вопросы оператора корректно, допуская лишь незначительные неточности, которые не были расценены как ошибки. В связи с этим операции были подтверждены.

По данным досудебного расследования, в момент подтверждения платежей и звонков мошенники находились на территории Николаевской и Одесской областей, тогда как сама истец физически пребывала за пределами Украины. Уголовное производство было открыто, однако подозрение ни одному лицу не объявлялось.

Позиции сторон

Клиентка настаивала, что не передавала третьим лицам ни банковских карт, ни PIN-кодов, ни других конфиденциальных данных, не переходила по подозрительным ссылкам и пыталась заблокировать счета сразу после получения сообщения о нетипичном входе. Она считала, что банк должен был оперативнее отреагировать и остановить операции, а также просила вернуть средства, отменить начисленные проценты и штрафы по кредиту и возместить моральный вред.

ПриватБанк возражал против иска, указывая, что все операции были осуществлены и подтверждены до момента обращения клиентки на горячую линию с использованием финансового номера. Банк также ссылался на то, что клиентка не обеспечила надлежащую защиту финансового номера, а потому именно ее действия или бездействие создали условия для мошенничества.

Оценка суда

Суд подробно проанализировал нормы гражданского законодательства, законов о платежных системах и платежных услугах, а также положения НБУ о безопасности платежных операций. Ключевым в этом деле стал вопрос распределения рисков между банком и клиентом.

Суд напомнил, что до момента уведомления банка об утрате платежного инструмента или несанкционированных операциях риск убытков несет пользователь. С момента такого уведомления ответственность переходит к эмитенту. Вместе с тем сам по себе факт мошенничества не является автоматическим основанием для возложения ответственности на банк — необходимо выяснить, способствовали ли действия или бездействие клиента утрате или незаконному использованию платежных данных.

В этом деле суд установил, что финансовый номер был фактически утрачен в результате SIM-swap, операции подтверждались с этого номера, а обращение клиентки в банк произошло уже после завершения всех спорных списаний. После блокировки счетов никаких новых операций не осуществлялось.

При таких обстоятельствах суд пришел к выводу, что ПриватБанк доказал отсутствие своей вины, а незаконное списание средств стало возможным из-за ненадлежащей защиты финансового номера со стороны клиентки и несвоевременного уведомления банка о вмешательстве.

Решение суда

Хортицкий районный суд Запорожья полностью отказал в удовлетворении иска. Суд не признал действия банка незаконными, не обязал возвращать списанные средства, отменять проценты и штрафные санкции по кредитному договору и не взыскал моральный вред.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в течение установленного законом срока.