Владимир Зеленский ликвидировал ряд консультативных и совещательных органов при Президенте

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ №223/2026 об оптимизации системы консультативных, совещательных и других вспомогательных органов, созданных при Президенте.

Документом признаны утратившими силу десятки указов и распоряжений предыдущих лет, которыми создавались различные комиссии, советы, организационные комитеты и рабочие группы.

В частности, отменены акты относительно:

Национального совета по вопросам антикоррупционной политики;

Комиссии по вопросам правовой реформы;

Совета по вопросам свободы слова и защиты журналистов;

Координационного совета по противодействию распространению COVID-19;

Координационного совета по реализации программы «Большое строительство»;

Совета социального развития регионов;

Национального совета по восстановлению Украины от последствий войны;

ряда организационных комитетов, консультативных советов и межведомственных рабочих групп.

Также прекращают действие указы, касавшиеся отдельных культурных и гуманитарных инициатив, а также советов и рабочих групп в сферах образования, градостроительства, инновационного развития экономики и энергетической безопасности.

В указе отмечается, что со дня вступления его в силу консультативные, совещательные и другие вспомогательные органы, образованные в соответствии с актами Президента Украины, указанными в статье 1 указа, прекращают свою деятельность.

Документ вступил в силу с 5 марта.

