Владимир Зеленский ликвидировал ряд консультативных и совещательных органов при Президенте
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ №223/2026 об оптимизации системы консультативных, совещательных и других вспомогательных органов, созданных при Президенте.
Документом признаны утратившими силу десятки указов и распоряжений предыдущих лет, которыми создавались различные комиссии, советы, организационные комитеты и рабочие группы.
В частности, отменены акты относительно:
- Национального совета по вопросам антикоррупционной политики;
- Комиссии по вопросам правовой реформы;
- Совета по вопросам свободы слова и защиты журналистов;
- Координационного совета по противодействию распространению COVID-19;
- Координационного совета по реализации программы «Большое строительство»;
- Совета социального развития регионов;
- Национального совета по восстановлению Украины от последствий войны;
- ряда организационных комитетов, консультативных советов и межведомственных рабочих групп.
Также прекращают действие указы, касавшиеся отдельных культурных и гуманитарных инициатив, а также советов и рабочих групп в сферах образования, градостроительства, инновационного развития экономики и энергетической безопасности.
В указе отмечается, что со дня вступления его в силу консультативные, совещательные и другие вспомогательные органы, образованные в соответствии с актами Президента Украины, указанными в статье 1 указа, прекращают свою деятельность.
Документ вступил в силу с 5 марта.
