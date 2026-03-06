  1. В Украине

Владимир Зеленский ликвидировал ряд консультативных и совещательных органов при Президенте

11:05, 6 марта 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Документом признаны утратившими силу десятки указов и распоряжений предыдущих лет.
Владимир Зеленский ликвидировал ряд консультативных и совещательных органов при Президенте
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ №223/2026 об оптимизации системы консультативных, совещательных и других вспомогательных органов, созданных при Президенте.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Документом признаны утратившими силу десятки указов и распоряжений предыдущих лет, которыми создавались различные комиссии, советы, организационные комитеты и рабочие группы.

В частности, отменены акты относительно:

  • Национального совета по вопросам антикоррупционной политики;
  • Комиссии по вопросам правовой реформы;
  • Совета по вопросам свободы слова и защиты журналистов;
  • Координационного совета по противодействию распространению COVID-19;
  • Координационного совета по реализации программы «Большое строительство»;
  • Совета социального развития регионов;
  • Национального совета по восстановлению Украины от последствий войны;
  • ряда организационных комитетов, консультативных советов и межведомственных рабочих групп.

Также прекращают действие указы, касавшиеся отдельных культурных и гуманитарных инициатив, а также советов и рабочих групп в сферах образования, градостроительства, инновационного развития экономики и энергетической безопасности.

В указе отмечается, что со дня вступления его в силу консультативные, совещательные и другие вспомогательные органы, образованные в соответствии с актами Президента Украины, указанными в статье 1 указа, прекращают свою деятельность.

Документ вступил в силу с 5 марта.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

указ Владимир Зеленский

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Получил год тюрьмы за минуту невнимательности: суд в Макарове вынес приговор по делу о ДТП

Суд назначил наказание водителю, который в состоянии опьянения наехал на другой автомобиль.

Правительство обновило процедуры закупки БПЛА, РЭБ и боеприпасов

Кабмин внес изменения в Порядок поставки и кодификации товаров оборонного назначения

Галлюцинации ИИ в суде: суд может отказать в иске из-за фейковых ссылок на постановления

Использование генеративного ИИ без человеческого контроля признано проявлением ненадлежащего исполнения обязанностей: позиция Верховного Суда относительно принципа human-in-the-loop.

Порядок подачи заявлений в Реестр убытков изменится: что предлагает Минцифры

Минцифры вынесло на общественное обсуждение проект постановления, который расширяет перечень категорий для подачи заявлений в Реестр убытков.

Съезд судей 2026: возможность перезагрузки для судебной системы

ХХ очередной съезд судей должен завершить процедуру формирования состава Высшего совета правосудия по своей квоте.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]