Порядок подачи заявлений в Реестр убытков изменится: что предлагает Минцифры

08:49, 6 марта 2026
Минцифры вынесло на общественное обсуждение проект постановления, который расширяет перечень категорий для подачи заявлений в Реестр убытков.
Министерство цифровой трансформации вынесло на общественное обсуждение проект постановления Кабинета Министров Украины «О внесении изменений в порядки, утвержденные постановлением Кабинета Министров Украины от 29 марта 2023 г.», разработанный с целью расширения категорий, по которым можно подать заявления о возмещении убытков, потерь или ущерба, причиненных с 24 февраля 2022 г. на территории Украины в пределах ее международно признанных границ, включая ее территориальные воды, международно-противоправными действиями Российской Федерации в Украине или против Украины, в Реестр убытков, причиненных агрессией Российской Федерации против Украины, созданный в соответствии с Резолюцией Комитета Министров Совета Европы CM/Res(2023)3 от 12 мая 2023 г. «Об установлении Расширенного частичного соглашения о Реестре убытков, причиненных агрессией Российской Федерации против Украины».

Для обычных украинцев, пострадавших от войны, наиболее важным является обновленный Порядок подачи заявлений физическими лицами.

Главная новация — четкое определение терминов, которые до сих пор трактовались неоднозначно, а также запуск четырех новых категорий заявлений.

Впервые на законодательном уровне подробно прописано, кто такие «близкие члены семьи» (включая лиц, состоящих в фактических брачных отношениях), что считается «утраченным доходом», а что — «серьезным телесным повреждением». Это исключит манипуляции и упростит работу комиссиям, которые будут рассматривать заявления.

Близкие члены семьи — муж, жена, отец, мать, отчим, мачеха, сын, дочь, пасынок, падчерица, усыновитель или усыновленный, опекун или попечитель, лицо, находящееся под опекой или попечительством, а также лица, которые совместно проживают, связаны общим бытом, имеют взаимные права и обязанности и поддерживают фактические брачные отношения, а также дети таких лиц, в том числе совершеннолетние.

Термин «близкие члены семьи» теперь официально включает не только официальных супругов и детей, но и: «Лиц, которые совместно проживают, связаны общим бытом, имеют взаимные права и обязанности и поддерживают фактические брачные отношения».

Это позволяет гражданским партнерам и другим фактическим членам семьи претендовать на справедливые выплаты в случае трагедии.

Утраченный доход — заработная плата, компенсации, надбавки, льготы и иной доход, который не был получен заявителем вследствие фактической утраты оплачиваемой работы в результате международно-противоправных действий Российской Федерации в Украине или против Украины.

Серьезное телесное повреждение — тяжелое повреждение, которое причинило значительный физический или психологический вред или страдания, в частности утрату или нарушение целостности (отделение) всей или части конечности или частей тела; постоянное или временное значительное обезображивание, приведшее к существенному изменению внешнего вида; постоянную или временную значительную утрату или ограничение в использовании органа, конечности, функции или системы; принудительное прерывание беременности; любое иное повреждение, которое может существенно повлиять на качество жизни пострадавшего лица. Серьезное телесное повреждение не включает синяки, простые растяжения и вывихи, незначительные ожоги, порезы и раны или другие состояния, не требующие лечения. Степень серьезности телесных повреждений устанавливается прежде всего на основании медицинских документов и записей.

В Реестр убытков добавлены четыре критически важные категории:

A2.10 — Другие нарушения международного права: сюда входят пытки, бесчеловечное обращение, принудительный труд и сексуальное насилие.

A3.7 — Другие экономические потери: компенсация за утрату содержания из-за смерти или исчезновения кормильца, а также расходы на репатриацию тел.

A4.1 — Утрата доступа к медицинской помощи: если вы не могли получить лечение из-за уничтожения больниц или оккупации.

A4.2 — Утрата доступа к образованию: включает невозможность обучения в безопасной среде.

Изменения также вносятся в Порядок подачи заявлений юридическими лицами и государством Украина. Это еще один шаг к фиксации колоссальных убытков, которые впоследствии будут взысканы с агрессора.

•  Для бизнеса (категория C): появляются важные категории, такие как «Гуманитарные расходы» (C4) — средства, которые компании потратили на эвакуацию своих работников и их семей, аренду временного жилья, оказание срочной помощи. Также детализирована категория «Перемещение (эвакуация) активов» (C3.3) и «Другие экономические потери» (C3.4), что позволит бизнесу заявить обо всех связанных с войной убытках.

•  Для государства (категория B): Украина будет фиксировать потери на самом высоком уровне. Среди новых категорий:

  • B2 «Повреждение культурной ценности»: речь идет о разрушенных памятниках архитектуры, музеях, похищенных картинах и исторических артефактах.
  • B3.1 «Экологический ущерб» и B3.2 «Разграбление природных ресурсов»: это основа для будущих исков о колоссальном ущербе окружающей среде, загрязнении почв и воздуха, а также похищении украинского зерна и полезных ископаемых.
  • B5 «Разминирование»: расходы на очистку территорий от снарядов и мин также будут систематизированы и поданы в Реестр.

Вся коммуникация будет происходить через портал «Дія». Заявитель должен заполнить электронную форму, подробно описать обстоятельства и добавить доказательства (фото, видео, документы, свидетельства, выписки из уголовных производств). За детей заявления подают родители.

Автор: Тарас Лученко

Министерство цифровой трансформации реестр ущерба

