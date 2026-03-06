США временно разрешили Индии покупать российскую нефть – чем обусловлено изменение позиции, рассказал Скотт Бессент

Специальная лицензия должна помочь избежать перебоев в работе индийских нефтеперерабатывающих заводов.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

США открыли возможность для Индии временно увеличить закупки российской нефти. Это решение может ослабить многомесячное давление на третью по величине страну-импортера сырой нефти в мире на фоне эскалации конфликта в Персидском заливе, которая меняет глобальные потоки энергоносителей. Об этом сообщает Bloomberg.

Речь идет о специальной лицензии, выданной поздно вечером в четверг. Она разрешает операции с российской сырой нефтью и нефтепродуктами, которые были загружены на суда до 5 марта, при условии их доставки в Индию и приобретения индийской компанией. Действие этого разрешения продлится до 4 апреля 00:01 по вашингтонскому времени.

Временное освобождение от ограничений

Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что Вашингтон предоставил краткосрочное освобождение от ограничений, чтобы обеспечить стабильность мировых поставок нефти.

«Чтобы обеспечить продолжение поступления нефти на мировой рынок, Министерство финансов США выдает временное 30-дневное освобождение, которое позволит индийским нефтеперерабатывающим заводам покупать российскую нефть», — написал он в соцсети X.

По его словам, «эта намеренно краткосрочная мера не принесет значительной финансовой выгоды российскому правительству, поскольку она разрешает только операции с нефтью, застрявшей в море».

Облегчение для индийского рынка

Bloomberg отмечает, что решение направлено на смягчение проблем с поставками нефти и может обеспечить быстрое облегчение для экономик, которые больше всего пострадали от перебоев на Ближнем Востоке.

Учитывая значительные объемы российской нефти — как под санкциями, так и вне их — индийские нефтеперерабатывающие заводы могут оперативно нарастить закупки и стабилизировать работу.

Изменение политики администрации Трампа

По данным Bloomberg, это решение также свидетельствует об изменении подхода администрации президента США Дональда Трампа, которая ранее оказывала сильное давление на Нью-Дели из-за закупок российской нефти.

Индия традиционно не была одним из главных покупателей российской сырой нефти, однако после полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году увеличила закупки, пользуясь скидками на российские грузы.

Трамп пытался прекратить эту торговлю, чтобы заставить Кремль заключить мирное соглашение. Для этого Вашингтон ввел 50-процентные штрафные тарифы на индийские товары и санкции против двух крупнейших российских производителей.

В то же время в прошлом месяце США и Индия заключили торговое соглашение, после чего пошлины были смягчены, а Индия сократила закупки российской нефти до минимума.

Возможное влияние на цены

Как пишет Bloomberg, ведущий аналитик по вопросам переработки и моделирования аналитической компании Kpler Ltd Сумит Ритолия отметил, что освобождение от ограничений носит краткосрочный характер, но может существенно повлиять на рынок.

По его словам, этот шаг поможет индийскому нефтеперерабатывающему сектору преодолеть краткосрочные трудности и может изменить динамику цен на российскую нефть и торговые потоки в течение ближайших недель.

В то же время, как отмечает Bloomberg, скидки на российскую нефть могут уменьшиться или даже превратиться в премии из-за роста конкуренции за поставки.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.