МИД рекомендует украинцам воздержаться от поездок в Венгрию

Министерство иностранных дел Украины рекомендует гражданам воздержаться от поездок в Венгрию из-за рисков для безопасности. Причиной стали сообщения о задержании семи граждан Украины.

В ведомстве отметили, что из-за действий венгерских властей в настоящее время невозможно гарантировать безопасность украинцев на территории этой страны.

Также МИД призвало украинцев, по возможности, выбирать альтернативные маршруты транзита, которые не проходят через территорию Венгрии.

Кроме того, в министерстве предупредили украинский и европейский бизнес о рисках возможного изъятия имущества на территории Венгрии. Предпринимателям рекомендуют учитывать эти угрозы при планировании любой деловой деятельности в этой стране.

«Министерство иностранных дел рекомендует гражданам Украины воздержаться от поездок в Венгрию в связи с невозможностью гарантировать их безопасность на фоне произвольных действий венгерских властей. По возможности просим также приоритизировать другие маршруты транзита, не через венгерскую территорию.

Также обращаем внимание украинского и европейского бизнеса на угрозы произвольного изъятия имущества на территории Венгрии и рекомендуем учитывать эти риски в контексте любой деловой активности в этой стране», — говорится в официальном заявлении МИД Украины.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в соцсети Х заявил, что украинские консулы не могут попасть к 7 гражданам Украины, которых задержали в Будапеште.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Андрей Сибига заявил, что венгерские власти «фактически взяли в заложники семерых граждан Украины».

В НБУ, в свою очередь, заявили, что украинская сторона требует от властей Венгрии немедленно освободить граждан Украины, предоставить официальное объяснение причин их задержания, а также сообщить о местонахождении инкассаторских автомобилей и соответствующего груза.

