Венгрия дала Украине 3 дня на восстановление транзита нефти по «Дружбе»

Правительство Венгрии направило Украине письмо с требованием восстановить транзит российской нефти или допустить инспекторов к осмотру подстанции «Броды».

Правительство Венгрии дало Украине три дня на возобновление транзита российской нефти по трубопроводу «Дружба» или предоставление доступа группе инспекторов для проверки его состояния. Об этом сообщил государственный секретарь Министерства энергетики Венгрии Габор Чепек, пишет RTRS.

По словам Чепека, в Венгрии сформировали группу экспертов для изучения обстоятельств, связанных с работой нефтепровода. Он подчеркнул, что это основной маршрут поставки энергоносителей в страну, по которому ежегодно транспортируется около пяти миллионов тонн нефти.

Государственный секретарь сообщил, что направил письмо вице-премьер-министру Украины с требованием либо возобновить работу нефтепровода в течение трех рабочих дней, либо разрешить венгерским экспертам провести осмотр места инцидента и оценить ситуацию на подстанции «Броды».

Он также подчеркнул, что Киев должен согласиться на это в соответствии со своими обязательствами перед Европейским Союзом.

