Угорщина дала Україні 3 дні щоб відновити транзит нафти «Дружбою»

17:40, 6 березня 2026
Уряд Угорщини надіслав листа Україні з вимогою відновити транзит російської нафти або допустити інспекторів до огляду підстанції «Броди».
Уряд Угорщини дав Україні три дні на відновлення транзиту російської нафти трубопроводом «Дружба» або надання доступу групі інспекторів для перевірки його стану. Про це повідомив державний секретар Міністерства енергетики Угорщини Габор Чепек, пише RTRS.

За словами Чепека, в Угорщині сформували групу експертів для вивчення обставин, пов’язаних із роботою нафтопроводу. Він наголосив, що це основний маршрут постачання енергоносіїв до країни, яким щороку транспортують близько п’яти мільйонів тонн нафти.

Державний секретар повідомив, що надіслав листа віцепрем’єр-міністру України з вимогою або відновити роботу нафтопроводу протягом трьох робочих днів, або дозволити угорським експертам провести огляд місця інциденту та оцінити ситуацію на підстанції «Броди».

Він також наголосив, що Київ має погодитися на це відповідно до своїх зобов’язань перед Європейським Союзом.

Україна Угорщина нафта

