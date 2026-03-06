МЗС рекомендує українцям утриматися від поїздок до Угорщини

МЗС закликало українців, за можливості, обирати альтернативні маршрути транзиту, які не проходять через територію Угорщини.

Міністерство закордонних справ України рекомендує громадянам утриматися від поїздок до Угорщини через ризики безпеці. Причиною стали повідомлення про затримання сімох громадян України.

У відомстві зазначили, що через дії угорської влади наразі неможливо гарантувати безпеку українців на території цієї країни.

Окрім того, у міністерстві попередили український та європейський бізнес про ризики можливого вилучення майна на території Угорщини. Підприємцям рекомендують враховувати ці загрози під час планування будь-якої ділової діяльності в цій країні.

«Міністерство закордонних справ рекомендує громадянам України утриматися від поїздок до Угорщини у звʼязку з неможливістю гарантувати їхню безпеку на тлі свавільних дій угорської влади. За можливості просимо також пріоритизувати інші маршрути транзиту, не через угорську територію.

Також звертаємо увагу українського та європейського бізнесу на загрози свавільного викрадення майна на території Угорщини та рекомендуємо враховувати ці ризики у контексті будь-якої ділової активності в цій країні», - йдеться у офіційній заяві МЗС України.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга у соцмережі Х заявив, що українські консули не можуть потрапити до 7 громадян України, яких затримали в Будапешті.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», Андрій Сибіга заявив, що угорська влада «фактично взяла в заручники сімох громадян України».

В НБУ, в свою чергу, заявили, що українська сторона вимагає від влади Угорщини негайно звільнити громадян України, надати офіційне пояснення причин їхнього затримання, а також повідомити про місце перебування інкасаторських автомобілів і відповідного вантажу.

