Нові пенсії з 1 березня: скільки отримуватимуть пенсіонери 65+

18:13, 6 березня 2026
З 1 березня в Україні проіндексували пенсії на 12,1% та перерахували мінімальні виплати для людей із повним стажем — підвищення торкнулося більшості категорій пенсіонерів, зокрема громадян віком від 65 років.
Фото: колаж Главред
в Україні було переглянуто розмір пенсійних виплат, зокрема для громадян віком 65 років і старше. Відповідно до рішення уряду, пенсії проіндексовано на 12,1%, а мінімальні гарантії для людей із повним трудовим стажем були перераховані.

Підвищення стосується більшості категорій пенсіонерів, серед яких:

  • пенсіонери за віком;
  • військові пенсіонери;
  • люди з інвалідністю внаслідок Чорнобильської катастрофи;
  • особи, які отримують пенсії за особливі заслуги;
  • колишні працівники органів місцевого самоврядування, яким пенсію призначено на спеціальних умовах
  • громадяни, що постраждали від нещасних випадків на виробництві.

Крім того, триває перерахунок пенсій, призначених у період 2021–2025 років. Раніше тим, хто виходив на пенсію в ці роки, щомісяця додавали по 100 гривень.

Кому підвищили мінімальні пенсії

Для пенсіонерів віком від 80 років зі стажем не менше 25 років у чоловіків і 20 років у жінок, а також для непрацюючих пенсіонерів від 65 років із повним стажем (35/30 років) — виплати зросли з 3758 грн до 4213 грн.

  • Для пенсіонерів старше 70 років із повним стажем — з 3613 грн до 4050 грн.
  • Для пенсіонерів до 70 років із повним стажем — з 3323 грн до 3725 грн.
  • Для пенсіонерів до 70 років із меншим стажем — з 3038 грн до 3406 грн.
  • Також підвищено мінімальні виплати особам з інвалідністю внаслідок війни та учасникам бойових дій.

Зміни не торкнулися мінімальних пенсій, які дорівнюють прожитковому мінімуму для непрацездатних осіб (2595 грн), а також максимальних пенсій (25 950 грн — 10 прожиткових мінімумів). Ці показники вже були підвищені з 1 січня 2026 року.

