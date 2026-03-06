Новые пенсии с 1 марта: сколько будут получать пенсионеры 65+

С 1 марта в Украине проиндексировали пенсии на 12,1% и перечислили минимальные выплаты для людей с полным стажем — повышение коснулось большинства категорий пенсионеров, в том числе граждан от 65 лет.

В Украине пересмотрели размер пенсионных выплат, в частности для граждан в возрасте 65 лет и старше. Согласно решению правительства, пенсии проиндексировали на 12,1%, а минимальные гарантии для людей с полным трудовым стажем были пересчитаны.

Повышение касается большинства категорий пенсионеров, среди которых:

пенсионеры по возрасту;

военные пенсионеры;

люди с инвалидностью вследствие Чернобыльской катастрофы;

лица, получающие пенсии за особые заслуги;

бывшие работники органов местного самоуправления, которым пенсию назначили на специальных условиях;

граждане, пострадавшие от несчастных случаев на производстве.

Кроме того, продолжается перерасчет пенсий, назначенных в период 2021–2025 годов. Ранее тем, кто выходил на пенсию в эти годы, ежемесячно добавляли по 100 гривен.

Кому повысили минимальные пенсии

Для пенсионеров старше 80 лет при наличии стажа не менее 25 лет у мужчин и 20 лет у женщин, а также для неработающих пенсионеров старше 65 лет с полным стажем (35/30 лет) выплаты выросли с 3758 грн до 4213 грн.

Для пенсионеров старше 70 лет с полным стажем — с 3613 грн до 4050 грн.Для пенсионеров до 70 лет с полным стажем — с 3323 грн до 3725 грн.

Для пенсионеров до 70 лет с меньшим стажем — с 3038 грн до 3406 грн.

Также повышены минимальные выплаты лицам с инвалидностью вследствие войны и участникам боевых действий.

Изменения не коснулись минимальных пенсий, которые равны прожиточному минимуму для нетрудоспособных лиц (2595 грн), а также максимальных пенсий (25 950 грн — 10 прожиточных минимумов). Эти показатели уже были повышены с 1 января 2026 года.

