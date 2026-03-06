  1. В Україні

Незаконна база відпочинку на причалі в Києві – судитимуть двох підприємців

18:49, 6 березня 2026
Директори будівельних компаній підозрюються у захопленні причалу і будівництві бази відпочинку, завдавши збитків Укрзалізниці на понад 1,25 млн грн.
Фото: kyiv.npu.gov.ua
Поліція Києва повідомила про відкриття кримінального провадження проти двох підприємців, які незаконно заволоділи річковим причалом у Дніпровському районі столиці та збудували поруч базу відпочинку.

За даними слідства, директори двох будівельних компаній розробили схему привласнення гідротехнічної споруди, що належала АТ «Укрзалізниця». Причал обліковувався як загублений актив і знаходився на зберіганні у компанії, підконтрольній одному з фігурантів.

Підприємці незаконно зареєстрували право власності на причал, а поряд з ним облаштували базу відпочинку з лазнями. Об’єкт тривалий час використовувався у комерційних цілях, приносячи прибуток порушникам. Наразі майно арештоване рішенням суду.

Слідство встановило, що дії підприємців завдали АТ «Укрзалізниця» збитків на суму понад 1 250 000 грн. Триває підготовка матеріалів для передачі справи до суду.

суд поліція Київ

