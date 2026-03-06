  1. В Украине

Незаконная база отдыха на причале в Киеве – будут судить двух предпринимателей

18:49, 6 марта 2026
Директора строительных компаний подозреваются в захвате причала и строительстве базы отдыха, нанеся ущерб Укрзализныце на сумму более 1,25 млн грн.
Фото: kyiv.npu.gov.ua
Полиция Киева сообщила об открытии уголовного производства против двух предпринимателей, которые незаконно завладели речным причалом в Днепровском районе столицы и построили рядом базу отдыха.

По данным следствия, директора двух строительных компаний разработали схему присвоения гидротехнического сооружения, принадлежавшего АО «Укрзализныця». Причал учитывался как утраченный актив и находился на хранении в компании, подконтрольной одному из фигурантов.

Предприниматели незаконно зарегистрировали право собственности на причал, а рядом с ним обустроили базу отдыха с банями. Объект длительное время использовался в коммерческих целях, принося прибыль нарушителям. Сейчас имущество арестовано решением суда.

Следствие установило, что действия предпринимателей нанесли АО «Укрзализныця» ущерб на сумму более 1 250 000 грн. Продолжается подготовка материалов для передачи дела в суд.

суд полиция Киев

