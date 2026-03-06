Понад 50 тисяч науковців отримають надбавки до зарплати — Юлія Свириденко

Кошти на доплати передбачені у межах нового механізму фінансування наукових установ і досліджень університетів.

Кабінет Міністрів ухвалив порядок розподілу коштів для фінансування наукових установ і досліджень університетів. Про це повідомила прем’єр-міністр Юлія Свириденко.

За її словами, ключовим критерієм розподілу фінансування стане результативність роботи наукових установ. Обсяг базового фінансування визначатимуть за підсумками державної атестації.

Загалом на розвиток науки уряд передбачив понад 3 млрд грн. Кошти спрямують за трьома основними напрямами:

стимулювання наукових і науково-педагогічних працівників;

розвиток дослідницької інфраструктури та закупівлю сучасного обладнання;

інституційний розвиток наукових установ.

За результатами державної атестації 246 провідних наукових установ та закладів вищої освіти отримають базове фінансування. Водночас понад 50 тисяч науковців уперше матимуть додаткову надбавку до заробітної плати як визнання результатів роботи їхніх установ.

Найбільші обсяги фінансування отримають установи та університети у провідних наукових центрах країни — Києві, Харкові, Львові, Дніпрі та Сумах, де зосереджена значна частина дослідницької інфраструктури та наукових колективів.

