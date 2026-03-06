Более 50 тысяч ученых получат надбавки к зарплате — Юлия Свириденко

Средства на доплаты предусмотрены в рамках нового механизма финансирования научных учреждений и исследований университетов.

Кабинет Министров утвердил порядок распределения средств для финансирования научных учреждений и исследований университетов. Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.

По ее словам, ключевым критерием распределения финансирования станет результативность работы научных учреждений. Объем базового финансирования будет определяться по итогам государственной аттестации.

В целом на развитие науки правительство предусмотрело более 3 млрд грн. Средства направят по трем основным направлениям:

стимулирование научных и научно-педагогических работников;

развитие исследовательской инфраструктуры и закупку современного оборудования;

институциональное развитие научных учреждений.

По результатам государственной аттестации 246 ведущих научных учреждений и учреждений высшего образования получат базовое финансирование. В то же время более 50 тысяч ученых впервые получат дополнительную надбавку к заработной плате как признание результатов работы их учреждений.

Наибольшие объемы финансирования получат учреждения и университеты в ведущих научных центрах страны — Киеве, Харькове, Львове, Днепре и Сумах, где сосредоточена значительная часть исследовательской инфраструктуры и научных коллективов.

