Более 50 тысяч ученых получат надбавки к зарплате — Юлия Свириденко
Кабинет Министров утвердил порядок распределения средств для финансирования научных учреждений и исследований университетов. Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.
По ее словам, ключевым критерием распределения финансирования станет результативность работы научных учреждений. Объем базового финансирования будет определяться по итогам государственной аттестации.
В целом на развитие науки правительство предусмотрело более 3 млрд грн. Средства направят по трем основным направлениям:
- стимулирование научных и научно-педагогических работников;
- развитие исследовательской инфраструктуры и закупку современного оборудования;
- институциональное развитие научных учреждений.
По результатам государственной аттестации 246 ведущих научных учреждений и учреждений высшего образования получат базовое финансирование. В то же время более 50 тысяч ученых впервые получат дополнительную надбавку к заработной плате как признание результатов работы их учреждений.
Наибольшие объемы финансирования получат учреждения и университеты в ведущих научных центрах страны — Киеве, Харькове, Львове, Днепре и Сумах, где сосредоточена значительная часть исследовательской инфраструктуры и научных коллективов.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.