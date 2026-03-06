  1. Судова практика
  2. / Верховний Суд

Суддя Великої Палати ВС пояснив особливості захисту прав військовослужбовців та їхніх сімей

17:03, 6 березня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Суддя пояснив, чим мають керуватися суди при визначенні факту проживання однією сім’єю із загиблим військовослужбовцем.
Суддя Великої Палати ВС пояснив особливості захисту прав військовослужбовців та їхніх сімей
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Суддя Великої Палати Верховного Суду Сергій Мартєв розповів про ключові виклики, з якими стикаються юристи-практики під час захисту прав і основоположних свобод військовослужбовців та членів їхніх сімей.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Він зазначив, що відповідні судові справи розпорошені між різними юрисдикціями, що ускладнює їх пошук і систематизацію. Саме тому, наголосив спікер, дуже важливим є узагальнення практики та формування чітких орієнтирів для правозастосування.

Окремий суддя зосередив увагу питанням встановлення юридичних фактів в умовах воєнного стану та розмежуванню окремого й позовного проваджень. Він зазначив, що визначальним критерієм є наявність або відсутність спору про право. Якщо спір про право відсутній, справа може розглядатися в порядку окремого провадження відповідно до ст. 293 ЦПК України, тоді як за наявності спору про право між особами вона підлягає вирішенню в позовному провадженні. При цьому спікер наголосив на принциповій відмінності цих процедур: у позовному провадженні принцип диспозитивності, а в окремому провадженні – інквізиційний підхід, за якого суд виступає від імені держави і самостійно з’ясовує всі обставини, отже саме держава бере на себе відповідальність за встановлення такого юридичного факту.

Сергій Мартєв детально зупинився на правових позиціях Верховного Суду щодо доступу до правосуддя. Зокрема, суддя як приклад навів зміни підходу ОП КЦС ВС у справах про встановлення факту загибелі військовослужбовця внаслідок збройної агресії РФ. Суд дійшов висновку, що такий факт може бути встановлений виключно в судовому порядку, оскільки законодавець не передбачив іншого механізму визначення причинно-наслідкового зв’язку між смертю військовослужбовця та воєнною агресією. Від цього факту залежить реалізація особистих і майнових прав членів сім’ї загиблого, зокрема щодо отримання статусу жертви міжнародного збройного конфлікту, гуманітарної допомоги та можливості звернення до міжнародних судових інституцій.

Водночас спікер звернув увагу на випадки, коли встановлення юридичних фактів не належить до компетенції суду. Так, для визнання особи непридатною до військової служби з виключенням з військового обліку, а також для встановлення факту здійснення постійного догляду за особами, які цього потребують, законодавство передбачило позасудовий порядок і вирішення відповідними несудовими органами. У таких ситуаціях звернення до суду в порядку окремого провадження є неприпустимим.

Окремо суддя зупинився на судовій практиці щодо визнання факту проживання однією сім’єю із загиблим військовослужбовцем, що має безпосереднє значення для реалізації права на одноразову грошову допомогу. Спікер наголосив, що при розгляді таких справ суди повинні комплексно оцінювати докази, зокрема кровне споріднення, спільне проживання та ведення господарства, забезпечуючи дотримання ст. 8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, а саме права на повагу до приватного і сімейного життя.

У виступі доповідач також порушив питання щодо встановлення факту одноосібного виховання дитини з метою отримання відстрочки від мобілізації, оголошення фізичної особи померлою у зв’язку з воєнними діями, застосування ст. 336 КК України у контексті свободи совісті та релігійних переконань, а також стосовно проблематики обов’язкового зупинення провадження у справах за участю військовослужбовців. Суддя зазначив, що надмірний формалізм у цих питаннях може призводити до порушення права на справедливий суд, тому ВП ВС напрацювала збалансовані підходи, які враховують як інтереси держави, так і права конкретної особи.

Підсумовуючи, Сергій Мартєв зауважив, що завдання судової влади в умовах війни полягає в забезпеченні ефективного й зрозумілого захисту прав військовослужбовців та членів їхніх сімей, з урахуванням стандартів Конвенції та реалій воєнного часу.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

судова практика Велика Палата Верховного Суду військовослужбовці

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Етична рада не зобов’язана оприлюднювати відкриті дані без прямої норми КМУ: позиція ВП ВС

Велика Палата Верховного Суду зазначила, що Етична рада не є суб’єктом владних повноважень, тому не зобов’язана оприлюднювати відкриті дані.

ПФУ планують дати нові повноваження для контролю за сплатою пенсійного збору

Комітет Ради підтримав законопроєкт про посилення контролю за сплатою пенсійного збору.

Комітет рекомендував Раді прийняти закон про нову систему мовних іспитів: які недоліки та підводні камені він містить

Для іноземців, що претендують на громадянство, запроваджують шість рівнів володіння українською мовою як іноземною.

Отримав рік тюрми за хвилину неуваги: суд у Макарові виніс вирок у справі про ДТП

Суд призначив покарання водієві, який у стані сп’яніння наїхав на інше авто.

Уряд оновив процедури закупівлі БПЛА, РЕБ та боєприпасів

Кабмін вніс зміни до Порядку постачання та кодифікації товарів оборонного призначення

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]