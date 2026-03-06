Судья Большой Палаты ВС объяснил особенности защиты прав военнослужащих и их семей

Судья объяснил, чем должны руководствоваться суды при определении факта проживания одной семьей с погибшим военнослужащим.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Судья Большой Палаты Верховного Суда Сергей Мартев рассказал о ключевых вызовах, с которыми сталкиваются юристы-практики при защите прав и основных свобод военнослужащих и членов их семей.

Он отметил, что соответствующие судебные дела распределены между различными юрисдикциями, что усложняет их поиск и систематизацию. Именно поэтому, подчеркнул спикер, очень важным является обобщение практики и формирование четких ориентиров для правоприменения.

Отдельно судья сосредоточил внимание на вопросах установления юридических фактов в условиях военного положения и разграничении отдельного и искового производств. Он отметил, что определяющим критерием является наличие или отсутствие спора о праве. Если спор о праве отсутствует, дело может рассматриваться в порядке отдельного производства в соответствии со ст. 293 ГПК Украины, тогда как при наличии спора о праве между лицами оно подлежит рассмотрению в исковом производстве. При этом спикер подчеркнул принципиальное отличие этих процедур: в исковом производстве действует принцип диспозитивности, а в отдельном производстве — инквизиционный подход, при котором суд выступает от имени государства и самостоятельно выясняет все обстоятельства, следовательно именно государство берет на себя ответственность за установление такого юридического факта.

Сергей Мартев подробно остановился на правовых позициях Верховного Суда относительно доступа к правосудию. В частности, судья в качестве примера привел изменение подхода ОП КГС ВС в делах об установлении факта гибели военнослужащего вследствие вооруженной агрессии РФ. Суд пришел к выводу, что такой факт может быть установлен исключительно в судебном порядке, поскольку законодатель не предусмотрел иного механизма определения причинно-следственной связи между смертью военнослужащего и военной агрессией. От этого факта зависит реализация личных и имущественных прав членов семьи погибшего, в частности относительно получения статуса жертвы международного вооруженного конфликта, гуманитарной помощи и возможности обращения в международные судебные институции.

В то же время спикер обратил внимание на случаи, когда установление юридических фактов не относится к компетенции суда. Так, для признания лица непригодным к военной службе с исключением из военного учета, а также для установления факта осуществления постоянного ухода за лицами, которые в этом нуждаются, законодательство предусматривает внесудебный порядок и решение соответствующими несудебными органами. В таких ситуациях обращение в суд в порядке отдельного производства является недопустимым.

Отдельно судья остановился на судебной практике относительно признания факта проживания одной семьей с погибшим военнослужащим, что имеет непосредственное значение для реализации права на единовременную денежную помощь. Спикер подчеркнул, что при рассмотрении таких дел суды должны комплексно оценивать доказательства, в частности кровное родство, совместное проживание и ведение хозяйства, обеспечивая соблюдение ст. 8 Конвенции о защите прав человека и основных свобод, а именно права на уважение к частной и семейной жизни.

В выступлении докладчик также затронул вопрос установления факта единоличного воспитания ребенка с целью получения отсрочки от мобилизации, объявления физического лица умершим в связи с военными действиями, применения ст. 336 УК Украины в контексте свободы совести и религиозных убеждений, а также проблематику обязательной остановки производства по делам с участием военнослужащих. Судья отметил, что чрезмерный формализм в этих вопросах может приводить к нарушению права на справедливый суд, поэтому ВП ВС выработала сбалансированные подходы, которые учитывают как интересы государства, так и права конкретного лица.

Подводя итог, Сергей Мартев отметил, что задача судебной власти в условиях войны заключается в обеспечении эффективной и понятной защиты прав военнослужащих и членов их семей с учетом стандартов Конвенции и реалий военного времени.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.