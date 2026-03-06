  1. Судебная практика
  2. / Верховный Суд

Судья Большой Палаты ВС объяснил особенности защиты прав военнослужащих и их семей

17:03, 6 марта 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Судья объяснил, чем должны руководствоваться суды при определении факта проживания одной семьей с погибшим военнослужащим.
Судья Большой Палаты ВС объяснил особенности защиты прав военнослужащих и их семей
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Судья Большой Палаты Верховного Суда Сергей Мартев рассказал о ключевых вызовах, с которыми сталкиваются юристы-практики при защите прав и основных свобод военнослужащих и членов их семей.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Он отметил, что соответствующие судебные дела распределены между различными юрисдикциями, что усложняет их поиск и систематизацию. Именно поэтому, подчеркнул спикер, очень важным является обобщение практики и формирование четких ориентиров для правоприменения.

Отдельно судья сосредоточил внимание на вопросах установления юридических фактов в условиях военного положения и разграничении отдельного и искового производств. Он отметил, что определяющим критерием является наличие или отсутствие спора о праве. Если спор о праве отсутствует, дело может рассматриваться в порядке отдельного производства в соответствии со ст. 293 ГПК Украины, тогда как при наличии спора о праве между лицами оно подлежит рассмотрению в исковом производстве. При этом спикер подчеркнул принципиальное отличие этих процедур: в исковом производстве действует принцип диспозитивности, а в отдельном производстве — инквизиционный подход, при котором суд выступает от имени государства и самостоятельно выясняет все обстоятельства, следовательно именно государство берет на себя ответственность за установление такого юридического факта.

Сергей Мартев подробно остановился на правовых позициях Верховного Суда относительно доступа к правосудию. В частности, судья в качестве примера привел изменение подхода ОП КГС ВС в делах об установлении факта гибели военнослужащего вследствие вооруженной агрессии РФ. Суд пришел к выводу, что такой факт может быть установлен исключительно в судебном порядке, поскольку законодатель не предусмотрел иного механизма определения причинно-следственной связи между смертью военнослужащего и военной агрессией. От этого факта зависит реализация личных и имущественных прав членов семьи погибшего, в частности относительно получения статуса жертвы международного вооруженного конфликта, гуманитарной помощи и возможности обращения в международные судебные институции.

В то же время спикер обратил внимание на случаи, когда установление юридических фактов не относится к компетенции суда. Так, для признания лица непригодным к военной службе с исключением из военного учета, а также для установления факта осуществления постоянного ухода за лицами, которые в этом нуждаются, законодательство предусматривает внесудебный порядок и решение соответствующими несудебными органами. В таких ситуациях обращение в суд в порядке отдельного производства является недопустимым.

Отдельно судья остановился на судебной практике относительно признания факта проживания одной семьей с погибшим военнослужащим, что имеет непосредственное значение для реализации права на единовременную денежную помощь. Спикер подчеркнул, что при рассмотрении таких дел суды должны комплексно оценивать доказательства, в частности кровное родство, совместное проживание и ведение хозяйства, обеспечивая соблюдение ст. 8 Конвенции о защите прав человека и основных свобод, а именно права на уважение к частной и семейной жизни.

В выступлении докладчик также затронул вопрос установления факта единоличного воспитания ребенка с целью получения отсрочки от мобилизации, объявления физического лица умершим в связи с военными действиями, применения ст. 336 УК Украины в контексте свободы совести и религиозных убеждений, а также проблематику обязательной остановки производства по делам с участием военнослужащих. Судья отметил, что чрезмерный формализм в этих вопросах может приводить к нарушению права на справедливый суд, поэтому ВП ВС выработала сбалансированные подходы, которые учитывают как интересы государства, так и права конкретного лица.

Подводя итог, Сергей Мартев отметил, что задача судебной власти в условиях войны заключается в обеспечении эффективной и понятной защиты прав военнослужащих и членов их семей с учетом стандартов Конвенции и реалий военного времени.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

судебная практика Большая Палата Верховного Суда военнослужащие

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Этический совет не обязан обнародовать открытые данные без прямой нормы КМУ: позиция БП ВС

Большая Палата Верховного Суда отметила, что Этический совет не является субъектом властных полномочий, поэтому не обязан обнародовать открытые данные.

Планируется предоставить Пенсионному фонду новые полномочия для контроля за уплатой пенсионного сбора

Комитет Рады поддержал законопроект об усилении контроля за уплатой пенсионного сбора.

Комитет рекомендовал Раде принять закон о новой системе языковых экзаменов: какие недостатки и подводные камни он содержит

Для иностранцев, претендующих на гражданство, вводят шесть уровней владения украинским языком как иностранным.

Получил год тюрьмы за минуту невнимательности: суд в Макарове вынес приговор по делу о ДТП

Суд назначил наказание водителю, который в состоянии опьянения наехал на другой автомобиль.

Правительство обновило процедуры закупки БПЛА, РЭБ и боеприпасов

Кабмин внес изменения в Порядок поставки и кодификации товаров оборонного назначения

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]