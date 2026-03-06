  1. Публікації
Уряд оновив процедури закупівлі БПЛА, РЕБ та боєприпасів

09:20, 6 березня 2026
Фото: Генштаб ЗСУ
Уряд ухвалив зміни до правил кодифікації та оборонних закупівель, спростивши процедури допуску нових зразків продукції та розширивши перелік предметів закупівель. Йдеться про Постанову № 279 від 2 березня, якою внесено зміни до низки урядових актів з метою прискорення кодифікації та постачання товарів оборонного призначення.

Зокрема, йдеться про зміни до Порядку постачання товарів оборонного призначення під час воєнного стану, проведення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі та стримування збройної агресії, затвердженого постановою уряду від 25 лютого 2015 року №345.

Згідно до змін, під час воєнного стану нові зразки оборонної продукції беруть на облік після перевірки їх тактико-технічних характеристик, результатів випробувань і технічних умов. На підставі цих даних державний замовник проводить кодифікацію та вводить продукцію до штатів і табелів. Водночас технічні умови на такі зразки розробляє і затверджує виробник, і вони не потребують погодження Міноборони чи інших державних органів.

Окремі зміни внесено до постанови №1275, яка регулює оборонні закупівлі під час воєнного стану.

Для закупівлі безпілотних систем і засобів РЕБ тактичного рівня скасовано вимогу щодо надання свідоцтва про реєстрацію штатно-табельного предмета. Натомість кандидати подають акт про проведення спільних відомчих випробувань із позитивним висновком або витяг з каталогу предметів постачання.

Приймання таких систем здійснюється без процедур державного гарантування якості. Підставою є сертифікат якості на кожну одиницю товару, який видає виконавець контракту та який підтверджує заявлені характеристики. Відповідальність за дані у документі несе постачальник.

Також розширено перелік предметів закупівель — до нього додано вибухову речовину військового призначення.

У новій редакції змінено й порядок виробництва та закупівлі вибухових речовин і боєприпасів. Уточнено правила випробувань: приймально-здавальні випробування проводяться в обсязі не більше 1% партії, але не менше трьох виробів, а періодичні — щонайменше раз на рік.

Крім того, встановлено, що демонстраційні випробування проводяться із залученням представників державного замовника протягом п’яти робочих днів з моменту отримання повідомлення від виробника про готовність до їх проведення.

За результатами таких випробувань після підтвердження заявлених тактико-технічних характеристик державний замовник здійснює кодифікацію предмета постачання протягом 10 днів з дня отримання від виробника технічних умов, затверджених виробником та внесених до відповідних державних баз. Також передбачено, що у разі участі представників державного замовника у попередніх випробуваннях боєприпасів та погодження програми і методики таких випробувань кодифікація та допуск до експлуатації можуть здійснюватися без проведення демонстраційних випробувань.

Кабінет Міністрів України

