Уряд оновив процедури закупівлі БПЛА, РЕБ та боєприпасів
Уряд ухвалив зміни до правил кодифікації та оборонних закупівель, спростивши процедури допуску нових зразків продукції та розширивши перелік предметів закупівель. Йдеться про Постанову № 279 від 2 березня, якою внесено зміни до низки урядових актів з метою прискорення кодифікації та постачання товарів оборонного призначення.
Зокрема, йдеться про зміни до Порядку постачання товарів оборонного призначення під час воєнного стану, проведення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі та стримування збройної агресії, затвердженого постановою уряду від 25 лютого 2015 року №345.
Згідно до змін, під час воєнного стану нові зразки оборонної продукції беруть на облік після перевірки їх тактико-технічних характеристик, результатів випробувань і технічних умов. На підставі цих даних державний замовник проводить кодифікацію та вводить продукцію до штатів і табелів. Водночас технічні умови на такі зразки розробляє і затверджує виробник, і вони не потребують погодження Міноборони чи інших державних органів.
Окремі зміни внесено до постанови №1275, яка регулює оборонні закупівлі під час воєнного стану.
Для закупівлі безпілотних систем і засобів РЕБ тактичного рівня скасовано вимогу щодо надання свідоцтва про реєстрацію штатно-табельного предмета. Натомість кандидати подають акт про проведення спільних відомчих випробувань із позитивним висновком або витяг з каталогу предметів постачання.
Приймання таких систем здійснюється без процедур державного гарантування якості. Підставою є сертифікат якості на кожну одиницю товару, який видає виконавець контракту та який підтверджує заявлені характеристики. Відповідальність за дані у документі несе постачальник.
Також розширено перелік предметів закупівель — до нього додано вибухову речовину військового призначення.
У новій редакції змінено й порядок виробництва та закупівлі вибухових речовин і боєприпасів. Уточнено правила випробувань: приймально-здавальні випробування проводяться в обсязі не більше 1% партії, але не менше трьох виробів, а періодичні — щонайменше раз на рік.
Крім того, встановлено, що демонстраційні випробування проводяться із залученням представників державного замовника протягом п’яти робочих днів з моменту отримання повідомлення від виробника про готовність до їх проведення.
За результатами таких випробувань після підтвердження заявлених тактико-технічних характеристик державний замовник здійснює кодифікацію предмета постачання протягом 10 днів з дня отримання від виробника технічних умов, затверджених виробником та внесених до відповідних державних баз. Також передбачено, що у разі участі представників державного замовника у попередніх випробуваннях боєприпасів та погодження програми і методики таких випробувань кодифікація та допуск до експлуатації можуть здійснюватися без проведення демонстраційних випробувань.
