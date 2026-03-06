  1. У світі

Чи має влада право скорочувати пільги пенсіонерам: суд США розглядає справу, що триває 20 років

09:04, 6 березня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
100 тисяч колишніх держслужбовців заявляють, що влада порушила конституційні гарантії медичних пільг.
Чи має влада право скорочувати пільги пенсіонерам: суд США розглядає справу, що триває 20 років
Фото: Courthouse News
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Верховному суді Гаваїв втретє розглядають тривалу судову справу щодо медичного страхування колишніх державних службовців. Позов, який подали майже два десятиліття тому, може вплинути приблизно на 100 тисяч пенсіонерів штату. Про це повідомляє Courthouse News.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

У чому суть конфлікту

Колишні працівники державного сектору заявляють, що влада штату порушила гарантії, закріплені в Конституції. У документі прямо зазначено: накопичені пенсійні виплати та пов’язані з ними пільги не можуть бути зменшені або обмежені.

Пенсіонери стверджують, що це правило порушили у 2003 році, коли уряд змінив систему медичного страхування. Після реформи:

  • зросли доплати за лікування;
  • підвищилися обов’язкові внески;
  • збільшилися власні витрати пацієнтів на медичні послуги.

За словами позивачів, у результаті тисячі пенсіонерів почали витрачати значно більше коштів на лікування.

Натомість влада штату наполягає: пільги фактично не скорочувалися, а система лише була переглянута.

Чому справа триває так довго

Позов подали ще у 2006 році. Через десять років, у 2016-му, Верховний суд Гаваїв ухвалив важливе рішення: медичні пільги пенсіонерів також захищені конституцією штату.

Після цього справу повернули до суду нижчої інстанції для детального розгляду. Процес тривав кілька років і завершився у січні 2024 року. Суддя став на бік штату та відмовив у компенсації позивачам.

Тепер пенсіонери оскаржують це рішення у найвищій судовій інстанції.

Від вердикту залежить, чи доведеться владі компенсувати пенсіонерам додаткові витрати на медицину, які вони сплачували протягом багатьох років.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

США позов

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Уряд оновив процедури закупівлі БПЛА, РЕБ та боєприпасів

Кабмін вніс зміни до Порядку постачання та кодифікації товарів оборонного призначення

Галюцинації ШІ в суді: суд може відмовити у позові через фейкові посилання на постанови

Використання генеративного ШІ без людського контролю визнано виявом неналежного виконання обов’язків: позиція Верховного Суду щодо принципу human-in-the-loop.

Порядок подання заяв до Реєстру збитків зміниться: що пропонує Мінцифри

Мінцифри винесло на громадське обговорення проект постанови, який розширює перелік категорій для подання заяв до Реєстру збитків.

З’їзд суддів 2026: можливість перезавантаження для судової системи

ХХ черговий з’їзд суддів має завершити процедуру формування складу Вищої ради правосуддя за своєю квотою.

Звільненим зі строкової військової служби будуть платити матеріальну допомогу: рішення Уряду

Уряд визначив механізм виплати матеріальної допомоги особам, які завершили строкову військову службу.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]