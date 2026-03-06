Чи має влада право скорочувати пільги пенсіонерам: суд США розглядає справу, що триває 20 років

100 тисяч колишніх держслужбовців заявляють, що влада порушила конституційні гарантії медичних пільг.

Фото: Courthouse News

У Верховному суді Гаваїв втретє розглядають тривалу судову справу щодо медичного страхування колишніх державних службовців. Позов, який подали майже два десятиліття тому, може вплинути приблизно на 100 тисяч пенсіонерів штату. Про це повідомляє Courthouse News.

У чому суть конфлікту

Колишні працівники державного сектору заявляють, що влада штату порушила гарантії, закріплені в Конституції. У документі прямо зазначено: накопичені пенсійні виплати та пов’язані з ними пільги не можуть бути зменшені або обмежені.

Пенсіонери стверджують, що це правило порушили у 2003 році, коли уряд змінив систему медичного страхування. Після реформи:

зросли доплати за лікування;

підвищилися обов’язкові внески;

збільшилися власні витрати пацієнтів на медичні послуги.

За словами позивачів, у результаті тисячі пенсіонерів почали витрачати значно більше коштів на лікування.

Натомість влада штату наполягає: пільги фактично не скорочувалися, а система лише була переглянута.

Чому справа триває так довго

Позов подали ще у 2006 році. Через десять років, у 2016-му, Верховний суд Гаваїв ухвалив важливе рішення: медичні пільги пенсіонерів також захищені конституцією штату.

Після цього справу повернули до суду нижчої інстанції для детального розгляду. Процес тривав кілька років і завершився у січні 2024 року. Суддя став на бік штату та відмовив у компенсації позивачам.

Тепер пенсіонери оскаржують це рішення у найвищій судовій інстанції.

Від вердикту залежить, чи доведеться владі компенсувати пенсіонерам додаткові витрати на медицину, які вони сплачували протягом багатьох років.

