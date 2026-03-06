Хто може працювати віддалено: список професій для дистанційної роботи

Які професії найкраще підходять для дистанційної роботи, а для яких такий формат майже неможливий.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Дистанційна робота в Україні вже стала звичним форматом для частини працівників. Цифрові інструменти, онлайн-сервіси та розвиток ІТ дозволили багатьом фахівцям виконувати завдання без прив’язки до офісу. Водночас значна частина професій залишається залежною від фізичної присутності на робочому місці — у виробничих цехах, лікарнях, магазинах або на підприємствах.

Державна служба зайнятості розповіла, які професії в Україні найкраще підходять для дистанційної роботи, а для яких такий формат практично неможливий.

Керівники та держслужбовці: дистанційний формат обмежений

До цієї групи належать законодавці, вищі державні службовці, керівники та менеджери. Частину їхніх завдань — підготовку документів, аналіз даних або робочу комунікацію — теоретично можна виконувати віддалено.

Однак більшість управлінських процесів пов’язана з особистими зустрічами. Переговори, наради, конференції, сесії та інші формати живого обговорення часто потребують присутності в офісі або на офіційних заходах.

Професіонали: найбільше можливостей для дистанційної роботи

Найбільше шансів працювати з дому мають представники інтелектуальних професій. До них належать:

ІТ-фахівці

математики

інженери

архітектори

фінансисти

психологи

репетитори

літературознавці

представники творчих професій.

Для таких спеціалістів головним інструментом роботи є комп’ютер і доступ до інтернету.

Втім, частина професіоналів залишається прив’язаною до робочого місця. Наприклад, працівники наукових лабораторій використовують спеціалізоване обладнання, лікарі проводять очні прийоми пацієнтів, а фахівці з контролю якості повинні безпосередньо оглядати об’єкти або виробничі процеси.

Технічні фахівці: дистанційка доступна не для всіх

У цій категорії приблизно дві третини професій не підходять для віддаленої роботи. Серед них:

техніки-будівельники

електрики

механіки

оператори промислового обладнання

спеціалісти харчової та переробної промисловості

екскурсоводи

дресирувальники тварин.

Водночас є професії, де дистанційний формат можливий. Наприклад:

креслярі

комерційні дизайнери

звукорежисери

адміністратори вебсайтів

фахівці з комп’ютерної графіки

дизайнери.

Технічні службовці: переважно робота на місці

Більшість технічних службовців працює стаціонарно. До цієї категорії належать:

секретарі

складські працівники

касири банків

чергові

архіваріуси

листоноші

паркувальники.

Однак навіть у цій сфері є професії, які можуть працювати віддалено. Це, зокрема, коректори, оператори електронно-комунікаційних послуг, укладачі кінопрограм або фахівці з підбору довідкових матеріалів.

Сфера послуг: частину роботи вже перевели онлайн

Працівники сфери торгівлі та послуг традиційно працюють офлайн. Бармени, перукарі, візажисти чи охоронці повинні перебувати на робочому місці.

Втім, діджиталізація поступово змінює ситуацію. Дистанційно можуть працювати, наприклад:

продавці інтернет-магазинів

адміністратори онлайн-сервісів

астрологи

відеотекарі.

Робітничі професії: дистанційна робота майже неможлива

Працівники сільського та лісового господарства, рибальства, а також оператори промислового обладнання повністю залежать від місця роботи.

Так само не можуть перейти на дистанційний формат гірники, підривники, муляри, штукатури, склярі, ковалі чи зварники. Їхня праця безпосередньо пов’язана з виробничими процесами.

Водночас деякі ремісничі професії дозволяють частково працювати з дому. Наприклад, це можуть бути швачки, вишивальниці або інші майстри ручної роботи.

Найпростіші професії: робота тільки офлайн

Є професії, які взагалі не передбачають дистанційного формату. Серед них:

доглядачі будинків

посильні

вантажники

комірники

працівники видобувних галузей

музейні доглядачі.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.