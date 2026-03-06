В Україні планують нову систему підготовки до національного спротиву для всіх студентів і школярів

Комітет Верховної Ради підтримав законопроєкт про підготовку громадян до національного спротиву.в

Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки рекомендував парламенту ухвалити у другому читанні та в цілому законопроєкт № 13347 щодо окремих питань підготовки громадян до національного спротиву.

Як повідомив голова комітету Олександр Завітневич, документ передбачає зміну підходу до підготовки громадян. Замість базової загальновійськової підготовки пропонується запровадити комплексну систему підготовки до національного спротиву.

Підготовка охоплюватиме учнів та студентів незалежно від статі. У закладах освіти планують запровадити нову дисципліну «Основи національного спротиву», а також оновити та вдосконалити викладання предмета «Захист України».

Законопроєкт також передбачає створення спеціалізованих центрів підготовки громадян до національного спротиву, де проводитимуть практичні заняття.

Практична частина навчання включатиме, зокрема, стрільби. Їх планують проводити на полігонах Збройних Сил України, сертифікованих стрільбищах та за допомогою сучасних інтерактивних тренажерів.

Особи, чиє віровчення не дозволяє користуватися зброєю, зможуть замінити «збройні» модулі курсу іншими складовими підготовки. Особи з інвалідністю або ті, хто втратив працездатність, будуть звільнені від практичних занять.

Документ також чітко визначає повноваження органів влади щодо організації та забезпечення підготовки громадян до національного спротиву.

Нагадаємо, що 16 грудня законопроєкт № 13347 прийняли за основу.

