Другий етап обміну: з російського полону повернулись ще 300 захисників та двоє цивільних, фото

Серед звільнених — рядові, сержанти та офіцери ЗСУ, Нацгвардії й прикордонної служби.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

6 березня відбувся другий обмін полоненими. Україна повернула додому ще 300 військовослужбовців та 2 цивільних. Про це повідомив Президент Володимир Зеленський.

«Серед них хлопці зі Збройних Сил України, Національної гвардії, нашої прикордонної служби. Рядові, сержанти, офіцери. Захищали Україну на різних напрямках: Донецькому, Луганському, Харківському, Запорізькому, Херсонському, у Маріуполі. Більшість із них були в полоні понад рік, деякі – з 2022 року.

Дякую всім нашим воїнам, які забезпечують цей результат, поповнюючи обмінний фонд для України. Дякую всій команді, яка працювала заради цього результату. Вдячний Сполученим Штатам за посередництво. Важливо що домовленості спрацювали. Памʼятаємо про кожного та кожну й обовʼязково маємо повернути всіх наших людей», — наголосив Глава держави.

Додамо, що 5 березня з російського полону повернулися 200 українців. Загалом за два дні вдалось повернути 500 людей.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.