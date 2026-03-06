Второй этап обмена: из российского плена вернулись еще 300 защитников и двое гражданских, фото

6 марта состоялся второй обмен пленными. Украина вернула домой еще 300 военнослужащих и 2 гражданских. Об этом сообщил Президент Владимир Зеленский.

«Среди них ребята из Вооруженных сил Украины, Национальной гвардии, нашей пограничной службы. Рядовые, сержанты, офицеры. Защищали Украину на разных направлениях: Донецком, Луганском, Харьковском, Запорожском, Херсонском, в Мариуполе. Большинство из них находились в плену более года, некоторые — с 2022 года.

Благодарю всех наших воинов, которые обеспечивают этот результат, пополняя обменный фонд для Украины. Благодарю всю команду, которая работала ради этого результата. Благодарен Соединенным Штатам за посредничество. Важно, что договоренности сработали. Помним о каждом и каждой и обязательно должны вернуть всех наших людей», — подчеркнул Глава государства.

Добавим, что 5 марта из российского плена вернулись 200 украинцев. Всего за два дня удалось вернуть 500 человек.