Нехватка информации о рейсах и задержки: Минразвития назвало ключевые проблемы международных автобусных перевозок

Минразвития провело опрос 542 пассажиров международных автобусов, которые с июня 2025 выезжали из Украины за границу, чтобы проанализировать маршруты, время в пути, прохождение границы, стоимость билетов и опыт путешествий.

Министерство развития общин и территорий провело опрос пассажиров международных автобусов. В исследовании приняли участие 542 человека, которые с июня 2025 года ездили автобусом из Украины за границу. Опрос помогает понять основные проблемы поездок — на маршрутах и на границе — чтобы улучшить перевозки и планировать инвестиции в инфраструктуру и цифровые сервисы.

В 2025 году автобусами через границу в обоих направлениях проехали около 8,5 млн пассажиров (примерно 340 тысяч пересечений границы).

Исследование анализировало маршруты, продолжительность поездок, прохождение границы, стоимость билетов, уровень удовлетворенности пассажиров и их предложения по улучшению перевозок.

Ключевые результаты

82% пассажиров довольны международными автобусными перевозками (44% — полностью довольны, 39% — скорее довольны).

Польша остается самым популярным направлением (34% всех поездок), далее — Молдова и Германия (по 12%). В целом 54% поездок приходится на соседние с Украиной страны.

Среднее время в пути — 24 часа 25 минут, из которых более 4 часов в среднем приходится на пересечение границы. Кроме того, 34% пассажиров выезжали из другого города, чем город проживания — это увеличивало путешествие в среднем более чем на 7 часов.

70% пассажиров поддерживают внедрение электронной очереди на пунктах пропуска как инструмента улучшения качества перевозок. Фактические процедуры контроля занимают до 2 часов; остальное время — ожидание в очереди.

53% пассажиров покупают билеты онлайн, 20% — оплачивают наличными непосредственно в автобусе.

Что изменилось с 2023 года?

Сравнительный анализ с исследованием 2023 года демонстрирует положительную динамику:

средняя продолжительность поездки сократилась с 30,8 до 24,4 часов;

среднее время ожидания и пересечения границы уменьшилось с 7,1 до 4,7 часов;

уровень общей удовлетворенности поездками вырос с 67% до 82%;

поддержка электронных очередей выросла с 57% до 70%.

Основные вызовы

Наибольшей проблемой остается длительное ожидание на границе — об этом сообщили 28% респондентов.

Результаты опроса показали, что процедурные аспекты пересечения границы в целом оцениваются пассажирами положительно. В частности, 71% респондентов оценили соблюдение очереди автобусами как «хорошо» или «отлично».

Подобную оценку получила и продолжительность прохождения паспортного и таможенного контроля. В совокупности 72% респондентов оценили ее как «хорошо» или «отлично».

В то же время качество инфраструктуры на международных автомобильных пунктах пропуска получило значительно более низкие оценки. Только 47% респондентов оценили ее как «хорошую» или «отличную», тогда как 22% назвали инфраструктуру плохой или очень плохой, а еще 29% — удовлетворительной. Это свидетельствует о том, что, несмотря на относительно эффективные процедурные процессы, физические условия на пунктах пропуска требуют существенного улучшения.

По меньшей мере 11% пассажиров называют основным вызовом в поездке некомфортные условия в автобусе. Среди других проблем во время поездки — непредвиденные пересадки, изменение маршрута, низкая квалификация водителей или технические неисправности автобусов.

Одной из важнейших потребностей является наличие исправных туалетов в автобусах. По результатам опроса, в 47% случаев автобусы не имели доступных или работающих туалетов. В то же время 59% пассажиров, столкнувшихся с этой проблемой, готовы доплачивать за их наличие. Учитывая, что средняя продолжительность международной автобусной поездки превышает 24 часа, а среднее время ожидания на границе составляет почти 5 часов, доступ к базовым санитарным условиям является критически важным для комфорта пассажиров.

Портрет пассажира

Большинство пассажиров — женщины (80%). Наиболее частая цель поездок — посещение родственников и друзей (37%), далее — туризм (31%).

Дальнейшие шаги

Результаты исследования станут основой для развития и масштабирования системы еЧерга, модернизации пограничной инфраструктуры, повышения стандартов качества обслуживания пассажиров, совершенствования информационных сервисов и цифровых каналов продажи билетов.

По результатам анализа исследования сформирован перечень приоритетных рекомендаций. К важнейшим из них относится надлежащее функционирование системы еЧерга и масштабирование системы слотирования для минимизации или устранения ожидания на границе. Среди ключевых рекомендаций также — улучшение доступа к информации о расписании движения от перевозчиков в режиме реального времени, поскольку 29% пассажиров отметили недостаток актуальной информации о времени отправления и возможных задержках.

Среди практических шагов для повышения комфорта пассажиров также определены обязательное наличие туалетов в автобусах на маршрутах продолжительностью более 12 часов, а также модернизация инфраструктуры на основных пунктах пропуска. Кроме того, рекомендуется внедрить стандартизированные требования к раскрытию информации перевозчиками, которые будут включать данные о расписании, лицензировании, безопасности и доступных удобствах для пассажиров.

