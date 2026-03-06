Нестача інформації про рейси і затримки: Мінрозвитку назвало ключові проблеми міжнародних автобусних перевезень

Мінрозвитку провело опитування 542 пасажирів міжнародних автобусів, які з червня 2025 року виїжджали з України за кордон, щоб проаналізувати маршрути, час у дорозі, проходження кордону, вартість квитків і досвід подорожей.

Міністерство розвитку громад і територій провело опитування пасажирів міжнародних автобусів. У дослідженні взяли участь 542 людини, які з червня 2025 року їздили автобусом з України за кордон. Опитування допомагає зрозуміти основні проблеми поїздок — на маршрутах і на кордоні — щоб покращити перевезення та планувати інвестиції в інфраструктуру і цифрові сервіси.

У 2025 році автобусами через кордон в обидва боки проїхали близько 8,5 млн пасажирів (приблизно 340 тисяч перетинів кордону).

Дослідження аналізувало маршрути, тривалість поїздок, проходження кордону, вартість квитків, рівень задоволеності пасажирів і їхні пропозиції щодо покращення перевезень.

Ключові результати

82% пасажирів задоволені міжнародними автобусними перевезеннями (44% – повністю задоволені, 39% – скоріше задоволені).

Польща залишається найпопулярнішим напрямком (34% усіх поїздок), далі – Молдова та Німеччина (по 12%). Загалом – 54% поїздок припадає на сусідні з Україною країни.

Середній час у дорозі – 24 години 25 хвилин, з яких понад 4 години у середньому припадає на перетин кордону. Більше того, 34% пасажирів виїжджали з іншого міста, ніж місто проживання – це збільшувало подорож у середньому на понад 7 годин.

70% пасажирів підтримують впровадження електронної черги на пунктах пропуску як інструмент покращення якості перевезень. Фактичні процедури контролю займають до 2 годин; решта часу – очікування в черзі.

53% пасажирів купують квитки онлайн, 20% – оплачують готівкою безпосередньо в автобусі.

Що змінилося з 2023 року?

Порівняльний аналіз із дослідженням 2023 року демонструє позитивну динаміку:

середня тривалість поїздки скоротилась з 30,8 до 24,4 годин;

середній час очікування та перетину кордону зменшився з 7,1 до 4,7 годин;

рівень загальної задоволеності поїздками зріс з 67% до 82%;

підтримка електронних черг зросла з 57% до 70%.

Основні виклики

Найбільшою проблемою залишається тривале очікування на кордоні – про це повідомили 28% респондентів.

Результати опитування показали, що процедурні аспекти перетину кордону загалом оцінюються пасажирами позитивно. Зокрема, 71% респондентів оцінили дотримання черги автобусами як «добре» або «відмінно».

Подібну оцінку отримала і тривалість проходження паспортного та митного контролю. Сукупно 72% респондентів оцінили її як «добре» або «відмінно».

Натомість якість інфраструктури на міжнародних автомобільних пунктах пропуску отримала значно нижчі оцінки. Лише 47% респондентів оцінили її як «добру» або «відмінну», тоді як 22% назвали інфраструктуру поганою або дуже поганою, а ще 29% — задовільною. Це свідчить про те, що, попри відносно ефективні процедурні процеси, фізичні умови на пунктах пропуску потребують суттєвого покращення.

Щонайменше 11% пасажирів називають основним викликом в поїздці – некомфортні умови в автобусі. Також серед проблем під час поїздки – непередбачені пересадки, зміна маршруту, низька кваліфікація водіїв або ж технічна несправність автобусів.

Однією з найважливіших потреб є наявність справних туалетів у автобусах. За результатами опитування, у 47% випадків автобуси не мали доступних або працюючих туалетів. Водночас 59% пасажирів, які стикнулися з цією проблемою, готові доплачувати за їх наявність. З огляду на те, що середня тривалість міжнародної автобусної подорожі перевищує 24 години, а середній час очікування на кордоні становить майже 5 годин, доступ до базових санітарних умов є критично важливим для комфорту пасажирів.

Портрет пасажира

Більшість пасажирів – жінки (80%). Найчастіша мета поїздок – відвідування родичів і друзів (37%), далі – туризм (31%).

Подальші кроки

Результати дослідження стануть основою для розвитку та масштабування системи єЧерга, модернізації прикордонної інфраструктури, підвищення стандартів якості обслуговування пасажирів, вдосконалення інформаційних сервісів та цифрових каналів продажу квитків.

За результатами аналізу дослідження сформовано перелік пріоритетних рекомендацій. До найважливіших із них належить належні функціонування системи єЧерга та масштабування системи слотування для мінімізації або усунення очікування на кордоні. Також серед ключових рекомендацій — покращення доступу до інформації про розклад руху від перевізників у режимі реального часу, адже 29% пасажирів відзначили брак актуальної інформації про час відправлення та можливі затримки.

Серед практичних кроків для підвищення комфорту пасажирів також визначено обов’язкову наявність туалетів у автобусах на маршрутах тривалістю понад 12 годин, а також модернізацію інфраструктури на основних пунктах пропуску. Крім того, рекомендується запровадити стандартизовані вимоги до розкриття інформації перевізниками, які включатимуть дані про розклад, ліцензування, безпеку та доступні зручності для пасажирів.

