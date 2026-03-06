В части регионов введут графики почасовых отключений света 7 марта
18:52, 6 марта 2026
Причина введения ограничений – последствия российских атак на энергосистему.
В части регионов Украины 7 марта с 8.00 до конца суток будут применяться графики почасовых отключений и графики ограничения мощности для промышленных потребителей. Об этом сообщает УкрЭнерго.
Причина ограничений – удары России ракетами и дронами по энергосистеме.
"Время и объем применения отключений по вашему адресу узнайте на официальных страницах облэнерго в вашем регионе", – напоминают в компании.
Украинцев призывают потреблять электроэнергию бережно, когда она появляется по графику.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.