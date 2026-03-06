В части регионов введут графики почасовых отключений света 7 марта

Причина введения ограничений – последствия российских атак на энергосистему.

В части регионов Украины 7 марта с 8.00 до конца суток будут применяться графики почасовых отключений и графики ограничения мощности для промышленных потребителей. Об этом сообщает УкрЭнерго.

Причина ограничений – удары России ракетами и дронами по энергосистеме.

"Время и объем применения отключений по вашему адресу узнайте на официальных страницах облэнерго в вашем регионе", – напоминают в компании.

Украинцев призывают потреблять электроэнергию бережно, когда она появляется по графику.

