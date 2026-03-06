Защита критической инфраструктуры и энергетики: правительство определило ответственных за реализацию планов устойчивости
Премьер-министр Юлия Свириденко сообщила, что состоялось первое заседание Координационного центра по реализации комплексных планов устойчивости регионов и городов. По её словам, правительство налаживает системную работу по выполнению этих планов и уже определило ответственных по ключевым направлениям.
В частности, за защиту объектов критической инфраструктуры будут отвечать министр развития общин и территорий и глава Государственного агентства восстановления и развития.
Развитие распределённой генерации электрической и тепловой энергии будут координировать министр энергетики и вице-премьер-министр по вопросам восстановления.
Отдельное направление — создание условий для привлечения бизнеса к реализации мероприятий комплексных планов устойчивости, в частности через внедрение упрощённых процедур и соответствующих регуляторных решений. За это направление будут отвечать министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства и глава НКРЭКУ.
По словам Свириденко, особым приоритетом в реализации планов являются прифронтовые области и столица. Она отметила, что отдельно обсудили подготовку плана устойчивости для Киева, который городские власти должны подать до вторника.
Также, как сообщила премьер-министр, правительство начинает финансирование выполнения планов. На их реализацию выделяют первые 10 млрд грн из резервного фонда.
Свириденко добавила, что заседания Координационного центра будут проходить регулярно по определённому графику, в том числе в выездном формате в прифронтовых регионах.
По её словам, главы областных военных администраций и городские головы будут нести персональную ответственность за выполнение планов. Она подчеркнула, что правительство работает над стратегической перестройкой энергосистемы и подготовкой к следующим отопительным сезонам.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.