Защита критической инфраструктуры и энергетики: правительство определило ответственных за реализацию планов устойчивости

18:39, 6 марта 2026
Кабмин провел первое заседание Координационного центра по реализации комплексных планов устойчивости регионов и городов, определил ответственных за ключевые направления – защиту критической инфраструктуры, развитие распределенной энергогенерации и обеспечение бесперебойных коммунальных услуг.
Премьер-министр Юлия Свириденко сообщила, что состоялось первое заседание Координационного центра по реализации комплексных планов устойчивости регионов и городов. По её словам, правительство налаживает системную работу по выполнению этих планов и уже определило ответственных по ключевым направлениям.

В частности, за защиту объектов критической инфраструктуры будут отвечать министр развития общин и территорий и глава Государственного агентства восстановления и развития.

Развитие распределённой генерации электрической и тепловой энергии будут координировать министр энергетики и вице-премьер-министр по вопросам восстановления.

Отдельное направление — создание условий для привлечения бизнеса к реализации мероприятий комплексных планов устойчивости, в частности через внедрение упрощённых процедур и соответствующих регуляторных решений. За это направление будут отвечать министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства и глава НКРЭКУ.

По словам Свириденко, особым приоритетом в реализации планов являются прифронтовые области и столица. Она отметила, что отдельно обсудили подготовку плана устойчивости для Киева, который городские власти должны подать до вторника.

Также, как сообщила премьер-министр, правительство начинает финансирование выполнения планов. На их реализацию выделяют первые 10 млрд грн из резервного фонда.

Свириденко добавила, что заседания Координационного центра будут проходить регулярно по определённому графику, в том числе в выездном формате в прифронтовых регионах.

По её словам, главы областных военных администраций и городские головы будут нести персональную ответственность за выполнение планов. Она подчеркнула, что правительство работает над стратегической перестройкой энергосистемы и подготовкой к следующим отопительным сезонам.

