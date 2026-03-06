  1. В Україні

Захист критичної інфраструктури та енергетики: уряд визначив відповідальних за реалізацію планів стійкості

18:39, 6 березня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Кабмін провів перше засідання Координаційного центру з реалізації комплексних планів стійкості регіонів і міст, визначив відповідальних за ключові напрями — захист критичної інфраструктури, розвиток розподіленої енергогенерації та забезпечення безперебійних комунальних послуг.
Захист критичної інфраструктури та енергетики: уряд визначив відповідальних за реалізацію планів стійкості
Фото: Юлія Свириденко
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Прем'єр-міністерка Юлія Свириденко повідомила, що відбулося перше засідання Координаційного центру з реалізації комплексних планів стійкості регіонів і міст. За її словами, уряд налагоджує системну роботу з виконання цих планів і вже визначив відповідальних за ключовими напрямками.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Зокрема, за захист об’єктів критичної інфраструктури відповідатимуть міністр розвитку громад та територій та голова Державного агентства відновлення та розвитку.

Розвиток розподіленої генерації електричної та теплової енергії координуватимуть міністр енергетики та віцепрем’єр-міністр з відновлення.

Окремий напрям — створення умов для залучення бізнесу до реалізації заходів комплексних планів стійкості, зокрема через запровадження спрощених процедур і відповідних регуляторних рішень. За цей напрям відповідатимуть міністр економіки, довкілля та сільського господарства та голова НКРЕКП.

За словами Свириденко, особливим пріоритетом у реалізації планів є прифронтові області та столиця. Вона зазначила, що окремо обговорили підготовку плану стійкості для Києва, який міська влада має подати до вівторка.

Також, як повідомила прем’єрка, уряд розпочинає фінансування виконання планів. На їх реалізацію виділяють перші 10 млрд грн із резервного фонду.

Свириденко додала, що засідання Координаційного центру відбуватимуться регулярно за визначеним графіком, зокрема й у виїзному форматі в прифронтових регіонах.

За її словами, голови обласних військових адміністрацій та міські голови нестимуть персональну відповідальність за виконання планів. Вона підкреслила, що уряд працює над стратегічною перебудовою енергосистеми та підготовкою до наступних опалювальних сезонів.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Етична рада не зобов’язана оприлюднювати відкриті дані без прямої норми КМУ: позиція ВП ВС

Велика Палата Верховного Суду зазначила, що Етична рада не є суб’єктом владних повноважень, тому не зобов’язана оприлюднювати відкриті дані.

ПФУ планують дати нові повноваження для контролю за сплатою пенсійного збору

Комітет Ради підтримав законопроєкт про посилення контролю за сплатою пенсійного збору.

Комітет рекомендував Раді прийняти закон про нову систему мовних іспитів: які недоліки та підводні камені він містить

Для іноземців, що претендують на громадянство, запроваджують шість рівнів володіння українською мовою як іноземною.

Отримав рік тюрми за хвилину неуваги: суд у Макарові виніс вирок у справі про ДТП

Суд призначив покарання водієві, який у стані сп’яніння наїхав на інше авто.

Уряд оновив процедури закупівлі БПЛА, РЕБ та боєприпасів

Кабмін вніс зміни до Порядку постачання та кодифікації товарів оборонного призначення

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]