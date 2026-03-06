Захист критичної інфраструктури та енергетики: уряд визначив відповідальних за реалізацію планів стійкості

Кабмін провів перше засідання Координаційного центру з реалізації комплексних планів стійкості регіонів і міст, визначив відповідальних за ключові напрями — захист критичної інфраструктури, розвиток розподіленої енергогенерації та забезпечення безперебійних комунальних послуг.

Фото: Юлія Свириденко

Прем'єр-міністерка Юлія Свириденко повідомила, що відбулося перше засідання Координаційного центру з реалізації комплексних планів стійкості регіонів і міст. За її словами, уряд налагоджує системну роботу з виконання цих планів і вже визначив відповідальних за ключовими напрямками.

Зокрема, за захист об’єктів критичної інфраструктури відповідатимуть міністр розвитку громад та територій та голова Державного агентства відновлення та розвитку.

Розвиток розподіленої генерації електричної та теплової енергії координуватимуть міністр енергетики та віцепрем’єр-міністр з відновлення.

Окремий напрям — створення умов для залучення бізнесу до реалізації заходів комплексних планів стійкості, зокрема через запровадження спрощених процедур і відповідних регуляторних рішень. За цей напрям відповідатимуть міністр економіки, довкілля та сільського господарства та голова НКРЕКП.

За словами Свириденко, особливим пріоритетом у реалізації планів є прифронтові області та столиця. Вона зазначила, що окремо обговорили підготовку плану стійкості для Києва, який міська влада має подати до вівторка.

Також, як повідомила прем’єрка, уряд розпочинає фінансування виконання планів. На їх реалізацію виділяють перші 10 млрд грн із резервного фонду.

Свириденко додала, що засідання Координаційного центру відбуватимуться регулярно за визначеним графіком, зокрема й у виїзному форматі в прифронтових регіонах.

За її словами, голови обласних військових адміністрацій та міські голови нестимуть персональну відповідальність за виконання планів. Вона підкреслила, що уряд працює над стратегічною перебудовою енергосистеми та підготовкою до наступних опалювальних сезонів.

