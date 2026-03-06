У Львові судили жінку, яка отримала понад 230 тисяч гривень соцвиплат за вигаданою хворобою сина

Мати використала підроблені медичні довідки, щоб оформити кілька видів державної допомоги.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Залізничний районний суд Львова визнав винною мешканку міста у незаконному отриманні державних соціальних виплат. За даними суду, жінка використала підроблені медичні довідки про нібито рідкісне захворювання свого малолітнього сина, щоб оформити кілька видів допомоги від держави.

На підставі цих документів вона отримувала компенсацію за програмою «муніципальна няня» та допомогу як особа, що доглядає за хворою дитиною. Упродовж майже двох років їй виплатили понад 230 тис. грн бюджетних коштів.

Обставини справи №462/476/26

Жінка у 2023 році вирішила незаконно отримати державні виплати. Для цього вона через інтернет придбала у невстановленої особи підроблену медичну довідку форми №080-3/о про нібито рідкісне (орфанне) захворювання свого малолітнього сина.

Насправді дитина не проходила жодного обстеження у цій установі, а відомості у довідці були неправдивими.

Після отримання документа жінка використала його для оформлення державних виплат.

Зокрема, у травні 2023 року вона подала заяву для призначення компенсації за програмою «муніципальна няня». Перед цим вона уклала договір про догляд за дитиною до трьох років з підприємцем.

На підставі підробленої довідки орган соцзахисту призначив їй компенсацію за догляд за дитиною. З травня 2023 року до квітня 2024 року жінка отримала за цією програмою 77 916,30 грн.

Крім цього, того ж дня вона подала окрему заяву на призначення державної допомоги як особі, що доглядає за хворою дитиною. На підставі підробленого документа їй призначили відповідні виплати, які за період з травня 2023 року по березень 2024 року склали 47 332,58 грн.

У 2024 році жінка повторила ту саму схему. Вона знову придбала через інтернет підроблену медичну довідку про нібито рідкісне захворювання сина.

Після цього вона:

уклала договір про надання послуг догляду за дитиною з товариством;

подала нову заяву на компенсацію за програмою «муніципальна няня»;

подала заяву на продовження державної допомоги як особі, що доглядає за хворою дитиною.

На підставі цих документів їй виплатили:

43 065 грн компенсації за програмою «муніципальна няня» (серпень 2024 — січень 2025 року);

62 024,60 грн допомоги по догляду за хворою дитиною (квітень 2024 — квітень 2025 року).

Таким чином, за період з травня 2023 року до квітня 2025 року жінка незаконно отримала 230 338,48 грн бюджетних коштів.

У судовому засіданні обвинувачена відмовилася давати показання, пославшись на статтю 63 Конституції України. Водночас вона підтвердила, що розуміє зміст обвинувачення, повністю визнала вину, не заперечувала фактичні обставини справи та погодилася з цивільним позовом прокурора.

Жінка повідомила суду, що шкодує про вчинене та частково відшкодувала збитки — 7 тис. грн.

Її дії кваліфіковано за ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 358 КК України — пособництво у підробленні офіційного документа; ч. 4 ст. 358 КК України — використання підробленого документа; ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 358 КК України — пособництво у підробленні документа, вчинене повторно; ч. 3 ст. 190 КК України — шахрайство в умовах воєнного стану, що завдало значної шкоди.

Рішення суду

Залізничний районний суд Львова визнав жінку винною та визначив остаточне покарання за сукупністю злочинів — 3 роки позбавлення волі.

Водночас суд застосував ст. 75 КК України та звільнив засуджену від відбування покарання з випробуванням на один рік.

Протягом іспитового строку вона зобов’язана періодично з’являтися до органу пробації та повідомляти про зміну місця проживання або роботи.

Крім того, суд задовольнив цивільний позов прокурора та постановив стягнути з засудженої 223 338,48 грн на користь органу соціального захисту як відшкодування завданої державі шкоди.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.