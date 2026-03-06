19 жителів прикордонного села на Сумщині могли примусово вивезти до РФ — Дмитро Лубінець

З жителями села Сопич спочатку зник зв’язок, а згодом вони з’явилися в сюжетах російського телебачення.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив про викрадення російськими окупантами 19 жителів Сумської області. Йдеться про мешканців села Сопич Есманьської громади.

За його словами, з громадянами України спочатку зник зв’язок. Згодом на одному з російських телеканалів з’явилися інтерв’ю з цими людьми. Це може свідчити про їхнє примусове вивезення на територію Росії.

Лубінець наголосив, що такі дії є грубим порушенням норм міжнародного гуманітарного права. Йдеться, зокрема, про примусову депортацію цивільного населення та порушення законів і звичаїв війни.

Омбудсмен повідомив, що невідкладно звернувся до уповноваженої з прав людини в РФ Москалькової. У зверненні він вимагає організувати термінове відвідування громадян України, поінформувати про стан їхнього здоров’я та умови утримання, а також сприяти їхньому якнайшвидшому поверненню додому.

«Україна наполягає на дотриманні міжнародного права та захисті прав своїх громадян», — наголосив омбудсмен.

