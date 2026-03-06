  1. У світі

Суд у США може зобов’язати міста дозволити щільну житлову забудову

17:55, 6 березня 2026
Йдеться про закон, який вимагає дозволити будівництво багатоквартирних будинків біля зупинок громадського транспорту.
Верховний суд штату Массачусетс під час слухань дав зрозуміти, що місцеву владу можуть зобов’язати змінювати правила забудови та дозволяти будівництво багатоквартирних будинків біля зупинок громадського транспорту. Йдеться про закон, спрямований на боротьбу з дефіцитом житла в регіоні Бостона. Про це повідомляє Courthouse News.

Закон, який має збільшити кількість житла

Кілька років тому влада штату Массачусетс ухвалила закон, покликаний зменшити дефіцит житла та стримати зростання цін на нерухомість.

Документ зобов’язує 177 міст і містечок у районі Бостона, які мають сполучення громадським транспортом, змінити правила забудови. Вони повинні:

  • дозволити будівництво багатоквартирних будинків;
  • визначити спеціальні зони біля станцій або зупинок транспорту;
  • забезпечити там високу щільність забудови — щонайменше 15 квартир на акр.

Простіше кажучи, влада штату хоче, щоб поруч із транспортом будували більше житла, аби люди могли жити ближче до роботи та не залежати від автомобіля.

Чому місцеві громади виступили проти

Частина невеликих міст і передмість виступила проти закону. Місцева влада побоюється, що нові житлові комплекси:

  • змінять вигляд і характер невеликих міст,
  • створять додаткове навантаження на дороги,
  • вимагатимуть нових витрат на інфраструктуру.

Через це місто Маршфілд подало позов до суду.

Аргументи міста

Представники Маршфілда заявляють, що виконання закону змусило місто витрачати гроші — зокрема наймати додаткового фахівця з планування територій.

За словами адвоката Роберта Галвіна, знайти місце для щільної забудови в місті складно.

«У багатьох частинах Маршфілда таке будівництво просто неможливе — дороги не розраховані на таке навантаження», — заявив він у суді.

Місто вважає закон «непрофінансованим мандатом» — тобто вимогою штату, яка змушує місцеву владу витрачати кошти без компенсації.

Судді сумніваються в аргументах

Під час слухань судді поставилися до позиції міста скептично.

Суддя Скотт Кафкер заявив, що складність ухвалення рішень не означає, що штат покладає на місто фінансове зобов’язання.

Суддя Даліла Вендландт також зазначила, що місто могло виконати закон значно простіше — наприклад, просто дозволити багатоквартирне житло в усіх районах.

Адвокат Маршфілда визнав, що такий варіант був можливий.

Позиція влади штату

Представниця штату Есме Карамелло наголосила, що Массачусетс переживає серйозну житлову кризу, тому влада намагається збільшити кількість доступного житла.

За її словами, витрати на підготовку нових правил забудови — це звичайні адміністративні витрати, а не обов’язкові фінансові витрати, які штат має компенсувати.

Якщо суд підтримає позицію влади штату, десятки міст і передмість у районі Бостона доведеться змінити правила забудови.

суд США

