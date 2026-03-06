Суд в США может обязать города разрешить плотную жилую застройку

Речь идет о законе, который требует разрешить строительство многоквартирных домов возле остановок общественного транспорта.

Верховный суд штата Массачусетс во время слушаний дал понять, что местные власти могут обязать менять правила застройки и разрешать строительство многоквартирных домов возле остановок общественного транспорта. Речь идет о законе, направленном на борьбу с дефицитом жилья в регионе Бостона. Об этом сообщает Courthouse News.

Закон, который должен увеличить количество жилья

Несколько лет назад власти штата Массачусетс приняли закон, призванный сократить дефицит жилья и сдержать рост цен на недвижимость.

Документ обязывает 177 городов и городков в районе Бостона, которые имеют сообщение общественным транспортом, изменить правила застройки. Они должны:

разрешить строительство многоквартирных домов;

определить специальные зоны возле станций или остановок транспорта;

обеспечить там высокую плотность застройки — не менее 15 квартир на акр.

Проще говоря, власти штата хотят, чтобы рядом с транспортом строили больше жилья, чтобы люди могли жить ближе к работе и не зависеть от автомобиля.

Почему местные общины выступили против

Часть небольших городов и пригородов выступила против закона. Местные власти опасаются, что новые жилые комплексы:

изменят внешний вид и характер небольших городов;

создадут дополнительную нагрузку на дороги;

потребуют новых расходов на инфраструктуру.

Из-за этого город Маршфилд подал иск в суд.

Аргументы города

Представители Маршфилда заявляют, что выполнение закона заставило город тратить деньги — в частности нанимать дополнительного специалиста по планированию территорий.

По словам адвоката Роберта Галвина, найти место для плотной застройки в городе сложно.

«Во многих частях Маршфилда такое строительство просто невозможно — дороги не рассчитаны на такую нагрузку», — заявил он в суде.

Город считает закон «непрофинансированным мандатом» — то есть требованием штата, которое заставляет местные власти тратить средства без компенсации.

Судьи сомневаются в аргументах

Во время слушаний судьи отнеслись к позиции города скептически.

Судья Скотт Кафкер заявил, что сложность принятия решений не означает, что штат возлагает на город финансовое обязательство.

Судья Далила Вендландт также отметила, что город мог выполнить закон значительно проще — например, просто разрешить многоквартирное жилье во всех районах.

Адвокат Маршфилда признал, что такой вариант был возможен.

Позиция властей штата

Представительница штата Эсме Карамелло подчеркнула, что Массачусетс переживает серьезный жилищный кризис, поэтому власти пытаются увеличить количество доступного жилья.

По ее словам, расходы на подготовку новых правил застройки — это обычные административные расходы, а не обязательные финансовые расходы, которые штат должен компенсировать.

Если суд поддержит позицию властей штата, десяткам городов и пригородов в районе Бостона придется изменить правила застройки.

