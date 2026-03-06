19 жителей приграничного села в Сумской области могли принудительно вывезти в РФ — Дмитрий Лубинец

С жителями села Сопич сначала исчезла связь, а позже они появились в сюжетах российского телевидения.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил о похищении российскими оккупантами 19 жителей Сумской области. Речь идет о жителях села Сопич Эсманьской громады.

По его словам, с гражданами Украины сначала исчезла связь. Позже на одном из российских телеканалов появились интервью с этими людьми. Это может свидетельствовать об их принудительном вывозе на территорию России.

Лубинец подчеркнул, что такие действия являются грубым нарушением норм международного гуманитарного права. Речь идет, в частности, о принудительной депортации гражданского населения и нарушении законов и обычаев войны.

Омбудсмен сообщил, что незамедлительно обратился к уполномоченной по правам человека в РФ Москальковой. В обращении он требует организовать срочное посещение граждан Украины, проинформировать о состоянии их здоровья и условиях содержания, а также содействовать их скорейшему возвращению домой.

«Украина настаивает на соблюдении международного права и защите прав своих граждан», — подчеркнул омбудсмен.

