Нові будинки в Україні будуватимуть із укриттями — підписано закон

В Україні укриття стануть обов’язковими для нових житлових та інфраструктурних об’єктів.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Президент України Володимир Зеленський підписав Закон 4778-IX щодо вдосконалення цивільного захисту, який робить будівництво укриттів обов’язковим для всіх нових житлових та інфраструктурних об’єктів.

Документ запроваджує мережу сучасних центрів безпеки в громадах та інтегрує схеми захисних споруд безпосередньо в містобудівну документацію.

Мова йде про законопроєкт 13454 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запобігання надзвичайним ситуаціям та ліквідації їх наслідків, формування фонду захисних споруд цивільного захисту, створення класів та центрів безпеки».

Його 10 лютого підтримала Верховна Рада у 231 голос «за».

Закон передбачає створення центрів безпеки – спеціальних об’єктів, де розміщуються кілька екстрених служб. Йдеться про пожежне депо з диспетчерським пунктом, пункт швидкої медичної допомоги, поліцейська станція та інші приміщення для забезпечення безпеки населення в межах громади.

Закон, зокрема, містить положення про протирадіаційні укриття, мобільні укриття, будівництво укриттів до 50 осіб із модульних конструкцій за національними стандартами, а також про створення у закладах освіти класів безпеки, зокрема мобільних (пересувних), для навчання правил пожежної безпеки, цивільного захисту та дій у разі надзвичайних ситуацій.

Завданнями Закону є:

створення правових засад для розбудови мережі центрів та класів безпеки;

інтеграція питань формування фонду захисних споруд цивільного захисту до містобудівної документації на всіх рівнях;

уточнення повноважень органів державної влади та органів місцевого самоврядування у сферах цивільного захисту та містобудування;

цифровізація процесів обліку, зокрема атестованих аварійно-рятувальних служб та пожежно-рятувальних підрозділів;

забезпечення ефективної роботи суб’єктів забезпечення цивільного захисту щодо організації та здійснення заходів в особливий період;

усунення термінологічних неузгодженостей та застарілих норм у законодавстві.

Закон зобов'язує Кабмін протягом шести місяців з дня його опублікування забезпечити прийняття та приведення нормативно-правових актів, необхідних для його реалізації.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.