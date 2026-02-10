Центри безпеки і цифровий облік: Рада ухвалила законопроєкт про посилення систем цивільного захисту
14:39, 10 лютого 2026
В Україні створять центри безпеки та запровадять цифровий облік рятувальних служб.
Верховна Рада ухвалила законопроєкт № 13454, який передбачає створення центрів і класів безпеки, розвиток мережі захисних споруд, інтеграцію вимог цивільного захисту в містобудівну документацію та цифровізацію обліку аварійно- й пожежно-рятувальних підрозділів.
Як раніше розповідала «Судово-юридична газета» законопроєкт передбачає:
- створення правових засад для розбудови мережі центрів та класів безпеки;
- інтеграцію питань формування фонду захисних споруд цивільного захисту до містобудівної документації на всіх рівнях;
- уточнення повноважень органів державної влади та органів місцевого самоврядування у сферах цивільного захисту та містобудування;
- цифровізацію процесів обліку, зокрема атестованих аварійно-рятувальних служб та пожежно-рятувальних підрозділів;
- забезпечення роботи суб’єктів забезпечення цивільного захисту щодо організації та здійснення заходів в особливий період тощо.
