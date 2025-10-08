Верховна Рада схвалила законопроект про створення центрів безпеки

До повноважень органів місцевого самоврядування у сфері цивільного захисту додається створення центрів безпеки в територіальних громадах.

Верховна Рада прийняла за основу законопроект 13454 щодо запобігання надзвичайним ситуаціям та ліквідації їх наслідків, формування фонду захисних споруд цивільного захисту, створення класів та центрів безпеки.

Законопроект передбачає:

створення правових засад для розбудови мережі центрів та класів безпеки;

інтеграцію питань формування фонду захисних споруд цивільного захисту до містобудівної документації на всіх рівнях;

уточнення повноважень органів державної влади та органів місцевого самоврядування у сферах цивільного захисту та містобудування;

цифровізацію процесів обліку, зокрема атестованих аварійно-рятувальних служб та пожежно-рятувальних підрозділів;

забезпечення роботи суб’єктів забезпечення цивільного захисту щодо організації та здійснення заходів в особливий період тощо.

Передбачається внесення відповідних змін до Кодексу цивільного захисту, законів «Про регулювання містобудівної діяльності», «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про місцеві державні адміністрації» в частині обов’язкового врахування інженерно-технічних заходів цивільного захисту, вимог пожежної та техногенної безпеки у містобудівній документації, а також належного утримання та експлуатації об’єктів фонду захисних споруд цивільного захисту.

Крім того, йдеться про зміни до Закону «Про об’єкти підвищеної небезпеки», «Про страховий фонд документації України» в частині уточнення окремих термінів та порядку ідентифікації об’єктів підвищеної небезпеки, а також виключення застарілого поняття «техногенно та екологічно небезпечних об’єктів».

Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради України, проаналізувавши законопроект, висловило до нього ряд зауважень.

Серед них профільний комітет відмітив наступні.

Проектом пропонується доповнити ч. 1 ст. 2 Кодексу цивільного захисту України визначенням змісту терміну «центр безпеки – спеціалізований об’єкт інфраструктури, в якому обладнуються спеціальні приміщення (пожежне депо з диспетчерським пунктом, пункт базування бригади екстреної (швидкої) медичної допомоги та/або поліцейська станція тощо) для декількох екстрених служб, які забезпечують безпеку життєдіяльності населення (пожежнорятувальний підрозділ для забезпечення місцевої та/або добровільної пожежної охорони, поліцейський офіцер громади, підрозділ екстреної (швидкої) медичної допомоги)».

Викликає зауваження дублювання у цьому терміні інформації про підрозділи, що фактично є функціонально тотожними (пожежне депо з диспетчерським пунктом та пожежно-рятувальний підрозділ для забезпечення місцевої та/або добровільної пожежної охорони; пункт базування бригади екстреної (швидкої) медичної допомоги та підрозділ екстреної (швидкої) медичної допомоги).

Також поняття «поліцейський офіцер громади» не відповідає положенням Закону «Про Національну поліцію», який відповідно до його преамбули «визначає правові засади організації та діяльності Національної поліції України, статус поліцейських, а також порядок проходження служби в Національній поліції України», в якому цей термін не використовується.

У проекті пропонується доповнити Кодекс цивільного захисту новою ст. 271 «Центри безпеки». Зокрема, передбачається, що «для забезпечення доступності населення до публічних послуг у сфері безпеки, комплексного вирішення питань безпеки, запобігання та реагування на надзвичайні ситуації, інші небезпечні події, а також ліквідації їх наслідків, підвищення рівня безпеки життєдіяльності населення органами місцевого самоврядування можуть створюватися центри безпеки».

Крім цього, у новому п. 51 ч. 2 ст. 19 Кодексу цивільного захисту до повноважень органів місцевого самоврядування у сфері цивільного захисту додається «створення центрів безпеки в територіальних громадах».

З цього приводу звернуто увагу на таке. Пропоновані зміни не дозволяють однозначно встановити правовий статус таких центрів безпеки, зокрема: чи є вони самостійними комунальними підприємствами чи установами, чи структурними підрозділами зазначених суб’єктів.

Запропоноване у проекті створення об’єкту інфраструктури органами місцевого самоврядування, щонайменше, потребує визначеності щодо правової основи, зокрема, порядку використання та утримання такого об’єкту. Адже вбачається, що в ньому розміщуватимуться екстрені служби різних форм власності (не лише комунальної).

Зазначається, що чинне законодавство вже регламентує порядок розташування відповідних екстрених та рятувальних служб. Наприклад, відповідно до Закону «Про екстрену медичну допомогу» встановлено, що «розрахунок необхідної кількості та планування місцезнаходження пунктів постійного і тимчасового базування бригад екстреної (швидкої) медичної допомоги для своєчасного надання населенню екстреної медичної допомоги» забезпечує Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, формування мережі пунктів постійного і тимчасового базування бригад екстреної (швидкої) медичної допомоги належить до повноважень обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.

З поданого ж проекту випливає, що утворивши центр безпеки, орган місцевого самоврядування тим самим визначає і місце базування бригади екстреної медичної допомоги, а тому положення проекту потребують узгодження з відповідними нормами чинного законодавства.

Автор: Наталя Мамченко

