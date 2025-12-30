У ДПС нагадали порядок формування платіжних інструкцій на списання податкового боргу

Процес формування платіжних інструкцій на списання податкового боргу та направлення їх на виконання надавачам платіжних послуг здійснюється на щоденній основі.

Центральне міжрегіональне управлінням ДПС по pоботі з великими платниками податків нагадало порядок формування платіжних інструкцій на списання податкового боргу.

Так, на виконання пункту 4.2.2(g) Національної стратегії доходів до 2030 року, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 27.12.2023 № 1218-р, та пункту 4 наказу Міністерства фінансів України від 30.12.2024 № 669 «Про затвердження Порядку інформаційної взаємодії Державної податкової служби України, Державної казначейської служби України та надавачів платіжних послуг під час передавання платіжних інструкцій на стягнення коштів в електронній формі», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 13.01.2025 за № 66/43472 (далі – Порядок), з 20.08.2025 розпочала роботу система, яка забезпечує формування платіжних інструкцій в електронній формі в інформаційно-комунікаційній системі ДПС та направлення їx на виконання надавачам платіжних послуг для стягнення податкового боргу.

Відповідно до вимог вищевказаного Порядку процес формування платіжних інструкцій на списання податкового боргу та направлення їх на виконання надавачам платіжних послуг є автоматизованим та здійснюється на щоденній основі.

У ДПС підкреслюють, що направлення платіжних інструкцій здійснюється на щоденній основі по кожному платнику, по якому наявні відповідні рішення, прийняті згідно ст. 95 Податкового кодексу України.

Підставою для відкликання платіжних інструкцій відповідно до Порядку фактично є інформація в інформаційно-комунікаційній системі ДПС про відсутність/погашення податкового боргу.

