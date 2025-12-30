В ГНС напомнили порядок формирования платежных инструкций на списание налогового долга

Процесс формирования платежных инструкций на списание налогового долга и направления их на исполнение поставщикам платежных услуг осуществляется на ежедневной основе.

Центральное межрегиональное управление ГНС по работе с крупными налогоплательщиками напомнило порядок формирования платежных инструкций на списание налогового долга.

Так, во исполнение пункта 4.2.2(g) Национальной стратегии доходов до 2030 года, утвержденной распоряжением Кабинета Министров Украины от 27.12.2023 № 1218-р, а также пункта 4 приказа Министерства финансов Украины от 30.12.2024 № 669 «Об утверждении Порядка информационного взаимодействия Государственной налоговой службы Украины, Государственной казначейской службы Украины и поставщиков платежных услуг при передаче платежных инструкций на взыскание средств в электронной форме», зарегистрированного в Министерстве юстиции Украины 13.01.2025 за № 66/43472 (далее — Порядок), с 20.08.2025 начала работу система, обеспечивающая формирование платежных инструкций в электронной форме в информационно-коммуникационной системе ГНС и направление их на исполнение поставщикам платежных услуг для взыскания налогового долга.

В соответствии с требованиями указанного Порядка процесс формирования платежных инструкций на списание налогового долга и направление их на исполнение поставщикам платежных услуг является автоматизированным и осуществляется на ежедневной основе.

В ГНС подчеркивают, что направление платежных инструкций осуществляется ежедневно по каждому плательщику, в отношении которого имеются соответствующие решения, принятые согласно ст. 95 Налогового кодекса Украины.

Основанием для отзыва платежных инструкций в соответствии с Порядком фактически является информация в информационно-коммуникационной системе ГНС об отсутствии или погашении налогового долга.

