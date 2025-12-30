  1. В Украине

В ГНС напомнили порядок формирования платежных инструкций на списание налогового долга

07:00, 30 декабря 2025
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Процесс формирования платежных инструкций на списание налогового долга и направления их на исполнение поставщикам платежных услуг осуществляется на ежедневной основе.
В ГНС напомнили порядок формирования платежных инструкций на списание налогового долга
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Центральное межрегиональное управление ГНС по работе с крупными налогоплательщиками напомнило порядок формирования платежных инструкций на списание налогового долга.

Так, во исполнение пункта 4.2.2(g) Национальной стратегии доходов до 2030 года, утвержденной распоряжением Кабинета Министров Украины от 27.12.2023 № 1218-р, а также пункта 4 приказа Министерства финансов Украины от 30.12.2024 № 669 «Об утверждении Порядка информационного взаимодействия Государственной налоговой службы Украины, Государственной казначейской службы Украины и поставщиков платежных услуг при передаче платежных инструкций на взыскание средств в электронной форме», зарегистрированного в Министерстве юстиции Украины 13.01.2025 за № 66/43472 (далее — Порядок), с 20.08.2025 начала работу система, обеспечивающая формирование платежных инструкций в электронной форме в информационно-коммуникационной системе ГНС и направление их на исполнение поставщикам платежных услуг для взыскания налогового долга.

В соответствии с требованиями указанного Порядка процесс формирования платежных инструкций на списание налогового долга и направление их на исполнение поставщикам платежных услуг является автоматизированным и осуществляется на ежедневной основе.

В ГНС подчеркивают, что направление платежных инструкций осуществляется ежедневно по каждому плательщику, в отношении которого имеются соответствующие решения, принятые согласно ст. 95 Налогового кодекса Украины.

Основанием для отзыва платежных инструкций в соответствии с Порядком фактически является информация в информационно-коммуникационной системе ГНС об отсутствии или погашении налогового долга.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

налоговая налоги

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Парламент планирует увеличить финансирование обороны и зарплаты военных в 2026 году

Проект закона предусматривает изменения в Госбюджет, в частности, выделение более 100 млрд грн на денежное обеспечение Вооруженных Сил Украины.

Выплаты военным за ранения и инвалидность: сколько составляет единоразовая денежная помощь в 2026 году

Размер единоразовой помощи военным напрямую зависит от группы инвалидности и причин ранения — в 2026 году суммы растут вместе с прожиточным минимумом.

Правительство выделило более 8 млрд грн из резервного фонда на компенсации за уничтоженное жильё

Владельцы разрушенного имущества получат компенсацию.

Украинцам хотят разрешить платить только за фактически потребленные тепло и свет – внесен законопроект

Законопроект предлагает исключить норму, которая заставляет платить за минимальные объёмы тепла и воды, даже если потребители их не использовали.

В Раде хотят поручить правительству пересмотреть соглашения с МВФ по ФЛП

Парламент зарегистрировал проект постановления, которым предлагает поручить Правительству начать переговоры с Международным валютным фондом о смягчении налогов для ФЛП.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]