  1. В Україні

31 грудня – дедлайн для подання повного звіту про контрольовані іноземні компанії за 2024 рік

09:06, 30 грудня 2025
ДПС нагадала про крайній термін подачі звіту для КІК.
Державна податкова служба повідомила, що 31 грудня 2025 року – останній день для подання повного Звіту про контрольовані іноземні компанії (КІК) за 2024 рік.

Це стосується контролерів, які вже подали скорочену форму звіту, але не завершили обов’язок подати повний звіт. Станом на 29 грудня понад 6 тисяч КІК ще не подали повну звітність, хоча за скороченою формою контролюючі особи подали більше 20 тисяч звітів.

«Завдяки постійному діалогу ДПС з платниками податків, які є контролерами іноземних компаній, впродовж 2025 року до бюджету додатково надійшло 87 млн грн податків. Вони були сплачені після подання уточнених декларацій в частині оподаткування прибутку КІК», – додали в ДПС.

Подання звітності передбачено статтею 39-2 Податкового кодексу України.

податкова ДПС податки

