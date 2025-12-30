31 декабря – крайний срок для подачи полного отчета о контролируемых иностранных компаниях за 2024 год

ГНС напомнила о крайнем сроке подачи отчета для КИК.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Государственная налоговая служба сообщила, что 31 декабря 2025 года – последний день для подачи полного отчета о контролируемых иностранных компаниях (КИК) за 2024 год.

Это касается контролеров, которые уже подали сокращенную форму отчета, но не выполнили обязанность подать полный отчет. По состоянию на 29 декабря более 6 тысяч КИК еще не подали полную отчетность, хотя по сокращенной форме контролирующие лица подали более 20 тысяч отчетов.

«Благодаря постоянному диалогу ГНС с налогоплательщиками, которые являются контролерами иностранных компаний, в течение 2025 года в бюджет дополнительно поступило 87 млн грн налогов. Они были уплачены после подачи уточненных деклараций в части налогообложения прибыли КИК», — добавили в ГНС.

Подача отчетности предусмотрена статьей 39-2 Налогового кодекса Украины.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.