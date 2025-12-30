Кабмін змінив підпорядкування АРМА: агентство координуватиме прем’єр Юлія Свириденко

Координацію АРМА змінили у процесі оновлення керівництва агентства.

Кабінет міністрів змінив координацію Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами (АРМА).

Відтепер діяльність агентства підпорядковується прем’єр-міністру Юлії Свириденко.

«Кабінет міністрів змінив координацію Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів. Діяльність АРМА віднесена до координації премʼєр-міністра України», — зазначила Свириденко.

Нагадаємо, Комісія з відбору голови АРМА прийняла документи, що стосуються порядку оцінювання учасників та оголосила про початок прийому документів.

Кандидати можуть подати свої документи для участі у відборі до 19 січня 2026 року.

