Кабмін змінив підпорядкування АРМА: агентство координуватиме прем’єр Юлія Свириденко
Кабінет міністрів змінив координацію Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами (АРМА).
Відтепер діяльність агентства підпорядковується прем’єр-міністру Юлії Свириденко.
«Кабінет міністрів змінив координацію Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів. Діяльність АРМА віднесена до координації премʼєр-міністра України», — зазначила Свириденко.
Нагадаємо, Комісія з відбору голови АРМА прийняла документи, що стосуються порядку оцінювання учасників та оголосила про початок прийому документів.
Кандидати можуть подати свої документи для участі у відборі до 19 січня 2026 року.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.