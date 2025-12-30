Кабмин изменил подчинение АРМА: агентство будет координировать премьер Юлия Свириденко

Координацию АРМА изменили в процессе обновления руководства агентства.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Кабинет министров изменил координацию Национального агентства по вопросам выявления, розыска и управления активами (АРМА).

Отныне деятельность агентства подчиняется премьер-министру Юлии Свириденко.

«Кабинет министров изменил координацию Национального агентства Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений. Деятельность АРМА отнесена к координации премьер-министра Украины», — отметила Свириденко.

Напомним, Комиссия по отбору главы АРМА приняла документы, касающиеся порядка оценивания участников, и объявила о начале приема документов.

Кандидаты могут подать свои документы для участия в отборе до 19 января 2026 года.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.