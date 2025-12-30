  1. В Украине

Кабмин изменил подчинение АРМА: агентство будет координировать премьер Юлия Свириденко

08:12, 30 декабря 2025
Координацию АРМА изменили в процессе обновления руководства агентства.
Кабинет министров изменил координацию Национального агентства по вопросам выявления, розыска и управления активами (АРМА).

Отныне деятельность агентства подчиняется премьер-министру Юлии Свириденко.

«Кабинет министров изменил координацию Национального агентства Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений. Деятельность АРМА отнесена к координации премьер-министра Украины», — отметила Свириденко.

Напомним, Комиссия по отбору главы АРМА приняла документы, касающиеся порядка оценивания участников, и объявила о начале приема документов.

Кандидаты могут подать свои документы для участия в отборе до 19 января 2026 года.

правительство Кабинет Министров Украины АРМА Юлия Свириденко

