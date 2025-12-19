Конкурс на посаду голови АРМА — Комісія оголосила про прийом документів

Комісія ухвалила критерії і методику оцінювання кандидатів та порядок проведення конкурсу.

У п’ятницю, 19 грудня на засіданні Комісія з відбору голови АРМА прийняла документи, що стосуються порядку оцінювання учасників та оголосила про початок прийому документів. Про це повідомляє Transparency International Ukraine.

Кандидати можуть подати свої документи для участі у відборі до 19 січня 2026 року.

На позицію голови АРМА може претендувати особа, яка:

є громадянином України,

має вищу юридичну або економічну освіту,

має щонайменше 5 років професійного стажу,

і щонайменше 3 роки досвіду на керівних посадах,

вільно володіє державною та однією з офіційних мов Ради Європи,

є доброчесною та компетентною.

Також комісія наголосила на обов’язковості підтвердити володіння українською мовою, а саме, що ті кандидати, які не мають відповідного сертифікату, можуть його подати до 28 лютого.

