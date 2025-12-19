  1. В Україні

Конкурс на посаду голови АРМА — Комісія оголосила про прийом документів

14:12, 19 грудня 2025
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Комісія ухвалила критерії і методику оцінювання кандидатів та порядок проведення конкурсу.
Конкурс на посаду голови АРМА — Комісія оголосила про прийом документів
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У п’ятницю, 19 грудня на засіданні Комісія з відбору голови АРМА прийняла документи, що стосуються порядку оцінювання учасників та оголосила про початок прийому документів. Про це повідомляє Transparency International Ukraine.

Кандидати можуть подати свої документи для участі у відборі до 19 січня 2026 року.

На позицію голови АРМА може претендувати особа, яка:

  • є громадянином України,
  • має вищу юридичну або економічну освіту,
  • має щонайменше 5 років професійного стажу,
  • і щонайменше 3 роки досвіду на керівних посадах,
  • вільно володіє державною та однією з офіційних мов Ради Європи,
  • є доброчесною та компетентною.

Комісія ухвалила критерії і методику оцінювання кандидатів та порядок проведення конкурсу.

Також комісія наголосила на обов’язковості підтвердити володіння українською мовою, а саме, що ті кандидати, які не мають відповідного сертифікату, можуть його подати до 28 лютого.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

АРМА

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Перевірку кандидатів на службу в поліції хочуть спростити: для кого готують зміни

Профільний комітет підтримав законопроект, який пропонує звільнити ветеранів війни від перевірки фізичної підготовки під час вступу до лав поліції.

Чотири епізоди — не чотири злочини: позиція Верховного Суду щодо самовільного зайняття землі біля річки

Касаційна інстанція залишила в силі рішення про передачу на поруки у справі про самовільне зайняття земельних ділянок.

Верховний Суд відмовив військовому у компенсації за затримку грошового забезпечення

Військовослужбовець вимагав компенсацію за затримку індексації виплат. Верховний Суд наголосив що звернення було несвоєчасним.

Прозоре оцінювання і відповідальність за порушення академічної доброчесності: що зміниться в освіті після прийняття закону

Верховна Рада України ухвалила Закон про академічну доброчесність, над яким ініціатори та експерти працювали майже два роки.

Верховна Рада готується скасувати житловий кодекс та Закон про приватизацію житла: що готують на зміну

Законопроект передбачає створення відкритої житлової бази даних та припинення приватизації житла.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]