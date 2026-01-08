  1. В Україні

У Дії анонсували цифрове розмитнення авто: як буде працювати система та формуватися ціна

15:09, 8 січня 2026
Мінцифри анонсувало цифрове розмитнення авто в Дії.
Міністерство цифрової трансформації анонсувало запуск цифрового розмитнення автомобілів у застосунку Дія. У Мінцифри заявляють, що нова система покликана повністю усунути людський фактор.

У міністерстві зазначають, що головною проблемою чинної системи розмитнення є можливість суб’єктивної оцінки вартості автомобіля митником, що створює ризики зловживань і корупції. Запровадження цифрового розмитнення передбачає автоматичний розрахунок платежів без участі посадовців — на основі чіткої формули та даних.

Як формуватиметься ціна розмитнення?

Згідно з новою моделлю, митна вартість авто визначатиметься виключно за об’єктивними параметрами.

За новою формулою вартість залежатиме лише від стійких характеристик авто, які неможливо підробити:

  • Марка та модель авто
  • Тип двигуна
  • Об’єм двигуна або відповідні характеристики для електроавтомобілів
  • Вік транспортного засобу

Для цього планують створити Базу даних митної вартості, що міститиме інформацію про ціни на нові авто, оформлені в Україні з 2007 року, а також усі вживані легкові автомобілі.

У Мінцифри кажуть, що нова система унеможливить заниження вартості авто в документах для зменшення митних платежів.

Подати електронну митну декларацію можна буде безпосередньо в застосунку Дія.

Як це працюватиме?

Увесь процес розмитнення, за оцінками відомства, триватиме не більше години.

Алгоритм дій:

  • Купуєте авто за кордоном.
  • Авторизуєтесь у Дії та вводите VIN-код. Система автоматично підтягне дані про авто та перевірить заявлену митну вартість.
  • Підписуєте митну декларацію, яка сформується автоматично.
  • Сплачуєте митні платежі просто в застосунку.
  • Перетинаєте кордон. Митний інспектор лише перевіряє документи та авто. Після — авто пропускають для подальшої реєстрації.

Зареєструвати авто після розмитнення також можна буде в Дії.

Для запуску послуги необхідне ухвалення законопроєкту №10380, який закріплює можливість подання електронної митної декларації через Дію та нову систему перевірки митної вартості.

У Мінцифри зазначають, що ухвалення законопроєкту дозволить створити Базу даних митних вартостей (із використанням досвіду країн ЄС) та технічно реалізувати послугу.

