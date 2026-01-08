У Дії анонсували цифрове розмитнення авто: як буде працювати система та формуватися ціна
Міністерство цифрової трансформації анонсувало запуск цифрового розмитнення автомобілів у застосунку Дія. У Мінцифри заявляють, що нова система покликана повністю усунути людський фактор.
У міністерстві зазначають, що головною проблемою чинної системи розмитнення є можливість суб’єктивної оцінки вартості автомобіля митником, що створює ризики зловживань і корупції. Запровадження цифрового розмитнення передбачає автоматичний розрахунок платежів без участі посадовців — на основі чіткої формули та даних.
Як формуватиметься ціна розмитнення?
Згідно з новою моделлю, митна вартість авто визначатиметься виключно за об’єктивними параметрами.
За новою формулою вартість залежатиме лише від стійких характеристик авто, які неможливо підробити:
- Марка та модель авто
- Тип двигуна
- Об’єм двигуна або відповідні характеристики для електроавтомобілів
- Вік транспортного засобу
Для цього планують створити Базу даних митної вартості, що міститиме інформацію про ціни на нові авто, оформлені в Україні з 2007 року, а також усі вживані легкові автомобілі.
У Мінцифри кажуть, що нова система унеможливить заниження вартості авто в документах для зменшення митних платежів.
Подати електронну митну декларацію можна буде безпосередньо в застосунку Дія.
Як це працюватиме?
Увесь процес розмитнення, за оцінками відомства, триватиме не більше години.
Алгоритм дій:
- Купуєте авто за кордоном.
- Авторизуєтесь у Дії та вводите VIN-код. Система автоматично підтягне дані про авто та перевірить заявлену митну вартість.
- Підписуєте митну декларацію, яка сформується автоматично.
- Сплачуєте митні платежі просто в застосунку.
- Перетинаєте кордон. Митний інспектор лише перевіряє документи та авто. Після — авто пропускають для подальшої реєстрації.
Зареєструвати авто після розмитнення також можна буде в Дії.
Для запуску послуги необхідне ухвалення законопроєкту №10380, який закріплює можливість подання електронної митної декларації через Дію та нову систему перевірки митної вартості.
У Мінцифри зазначають, що ухвалення законопроєкту дозволить створити Базу даних митних вартостей (із використанням досвіду країн ЄС) та технічно реалізувати послугу.
