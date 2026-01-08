У Дії анонсували цифрове розмитнення авто: як буде працювати система та формуватися ціна

Мінцифри анонсувало цифрове розмитнення авто в Дії.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Міністерство цифрової трансформації анонсувало запуск цифрового розмитнення автомобілів у застосунку Дія. У Мінцифри заявляють, що нова система покликана повністю усунути людський фактор.

У міністерстві зазначають, що головною проблемою чинної системи розмитнення є можливість суб’єктивної оцінки вартості автомобіля митником, що створює ризики зловживань і корупції. Запровадження цифрового розмитнення передбачає автоматичний розрахунок платежів без участі посадовців — на основі чіткої формули та даних.

Як формуватиметься ціна розмитнення?

Згідно з новою моделлю, митна вартість авто визначатиметься виключно за об’єктивними параметрами.

За новою формулою вартість залежатиме лише від стійких характеристик авто, які неможливо підробити:

Марка та модель авто

Тип двигуна

Об’єм двигуна або відповідні характеристики для електроавтомобілів

Вік транспортного засобу

Для цього планують створити Базу даних митної вартості, що міститиме інформацію про ціни на нові авто, оформлені в Україні з 2007 року, а також усі вживані легкові автомобілі.

У Мінцифри кажуть, що нова система унеможливить заниження вартості авто в документах для зменшення митних платежів.

Подати електронну митну декларацію можна буде безпосередньо в застосунку Дія.

Як це працюватиме?

Увесь процес розмитнення, за оцінками відомства, триватиме не більше години.

Алгоритм дій:

Купуєте авто за кордоном.

Авторизуєтесь у Дії та вводите VIN-код. Система автоматично підтягне дані про авто та перевірить заявлену митну вартість.

Підписуєте митну декларацію, яка сформується автоматично.

Сплачуєте митні платежі просто в застосунку.

Перетинаєте кордон. Митний інспектор лише перевіряє документи та авто. Після — авто пропускають для подальшої реєстрації.

Зареєструвати авто після розмитнення також можна буде в Дії.

Для запуску послуги необхідне ухвалення законопроєкту №10380, який закріплює можливість подання електронної митної декларації через Дію та нову систему перевірки митної вартості.

У Мінцифри зазначають, що ухвалення законопроєкту дозволить створити Базу даних митних вартостей (із використанням досвіду країн ЄС) та технічно реалізувати послугу.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.