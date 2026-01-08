В Дии анонсировали цифровую растаможку авто: как будет работать система и формироваться цена

Минцифры анонсировало цифровую растаможку авто в Дии.

Министерство цифровой трансформации анонсировало запуск цифровой растаможки автомобилей в приложении Дия. В Минцифры заявляют, что новая система призвана полностью устранить человеческий фактор.

В министерстве отмечают, что главной проблемой действующей системы растаможки является возможность субъективной оценки стоимости автомобиля таможенником, что создает риски злоупотреблений и коррупции. Внедрение цифровой растаможки предусматривает автоматический расчет платежей без участия должностных лиц — на основе четкой формулы и данных.

Как будет формироваться цена растаможки?

Согласно новой модели, таможенная стоимость авто будет определяться исключительно по объективным параметрам.

По новой формуле стоимость будет зависеть только от устойчивых характеристик автомобиля, которые невозможно подделать:

Марка и модель авто

Тип двигателя

Объем двигателя или соответствующие характеристики для электромобилей

Возраст транспортного средства

Для этого планируется создать Базу данных таможенной стоимости, которая будет содержать информацию о ценах на новые авто, оформленные в Украине с 2007 года, а также все подержанные легковые автомобили.

В Минцифры говорят, что новая система сделает невозможным занижение стоимости авто в документах для уменьшения таможенных платежей.

Подать электронную таможенную декларацию можно будет непосредственно в приложении Дия.

Как это будет работать?

Весь процесс растаможки, по оценкам ведомства, будет длиться не более часа.

Алгоритм действий:

Покупаете авто за границей.

Авторизуетесь в Дии и вводите VIN-код. Система автоматически подтянет данные об авто и проверит заявленную таможенную стоимость.

Подписываете таможенную декларацию, которая сформируется автоматически.

Оплачиваете таможенные платежи прямо в приложении.

Пересекаете границу. Таможенный инспектор лишь проверяет документы и авто. После этого автомобиль пропускают для дальнейшей регистрации.

Зарегистрировать авто после растаможки также можно будет в Дии.

Для запуска услуги необходимо принятие законопроекта №10380, который закрепляет возможность подачи электронной таможенной декларации через Дию и новую систему проверки таможенной стоимости.

В Минцифры отмечают, что принятие законопроекта позволит создать Базу данных таможенных стоимостей (с использованием опыта стран ЕС) и технически реализовать услугу.

