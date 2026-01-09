Екстрені відключення світла охопили весь Київ

Понад 417 тисяч родин у Києві тимчасово залишилися без електроенергії після нічної атаки, екстрені відключення електроенергії поширили на все місто.

Екстрені відключення електроенергії, які зранку були запроваджені на лівому березі Києва після чергової нічної атаки РФ, поширили на всю столицю. Про це повідомили у ДТЕК.

У компанії пояснили, що рішення ухвалене через наслідки масштабного обстрілу та перевантаження електромереж міста.

Енергетики закликали киян економно споживати електроенергію та користуватися потужними електроприладами по черзі, щоб уникнути локальних аварій і стабілізувати роботу мереж.

Станом на полудень у ДТЕК повідомили, що 417 тисяч родин у Києві тимчасово залишилися без світла внаслідок масованої нічної атаки. Для порівняння, попередній піковий показник відключень у жовтні становив близько 800 тисяч.

Мер Києва Віталій Кличко зазначив, що комбінований обстріл столиці минулої ночі став одним із найболючіших для об’єктів критичної інфраструктури. За його словами, наразі половина багатоквартирних будинків міста — майже 6 тисяч — залишаються без опалення.

Міський голова порадив мешканцям, за можливості, тимчасово виїхати за межі Києва — у місця, де є альтернативні джерела електроживлення та тепла.

