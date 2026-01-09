Экстренные отключения света охватили весь Киев

Более 417 тысяч семей в Киеве временно остались без электроэнергии после ночной атаки, экстренные отключения электроэнергии распространили на весь город.

Экстренные отключения электроэнергии, которые утром были введены на левом берегу Киева после очередной ночной атаки РФ, распространили на всю столицу. Об этом сообщили в ДТЭК.

В компании объяснили, что решение принято из-за последствий масштабного обстрела и перегрузки электросетей города.

Энергетики призвали киевлян экономно потреблять электроэнергию и пользоваться мощными электроприборами по очереди, чтобы избежать локальных аварий и стабилизировать работу сетей.

По состоянию на полдень в ДТЭК сообщили, что 417 тысяч семей в Киеве временно остались без света в результате массированной ночной атаки. Для сравнения, предыдущий пиковый показатель отключений в октябре составлял около 800 тысяч.

Мэр Киева Виталий Кличко отметил, что комбинированный обстрел столицы прошлой ночью стал одним из самых болезненных для объектов критической инфраструктуры. По его словам, в настоящее время половина многоквартирных домов города — почти 6 тысяч — остаются без отопления.

Городской голова посоветовал жителям, по возможности, временно выехать за пределы Киева — в места, где есть альтернативные источники электропитания и тепла.

