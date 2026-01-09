  1. В Украине

Кличко призвал киевлян временно выехать из города из-за проблем с отоплением и водой

12:23, 9 января 2026
Мэр советует временно выехать тем, у кого есть доступ к альтернативным источникам питания и тепла.
Кличко призвал киевлян временно выехать из города из-за проблем с отоплением и водой
Мэр Киева Виталий Кличко призвал жителей столицы при возможности выезжать за город.

По его словам, в Киеве половина многоквартирных домов, почти 6 тысяч, остались без отопления из-за вражеской атаки. Также в городе перебои с водоснабжением.

«Коммунальщики запитали социальные учреждения — в частности, больницы и родильные дома — от мобильных котелен. И вместе с энергетиками работают над тем, чтобы восстановить электро- и теплоснабжение в дома киевлян.

Мы делаем все, чтобы сделать это как можно быстрее. Но комбинированная атака на Киев прошлой ночью была самой болезненной для объектов критической инфраструктуры столицы», — отметил Кличко.

Он добавил, что городские службы работают в режиме чрезвычайной ситуации. «И погодные условия, к сожалению, по прогнозам, в ближайшие дни будут сложными», — подчеркнул мэр.

Виталий Кличко призвал киевлян при возможности временно выехать за город.

«Также обращаюсь к жителям столицы, у кого есть возможность временно выехать за город, где есть альтернативные источники питания и тепла, сделать это», — резюмировал столичный мэр.

