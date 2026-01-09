Кличко закликав киян тимчасово виїхати з міста через проблеми з опаленням і водою

Мер радить тимчасово виїхати тим, хто має доступ до альтернативних джерел живлення та тепла.

Мер Києва Віталій Кличко закликав мешканців столиці за можливості виїжджати за місто.

За його словами, у Києві половина багатоквартирних будинків, майже 6 тисяч, залишилися без опалення через ворожу атаку. Також у місті перебої з водопостачанням.

«Комунальники заживили соціальні заклади - зокрема, лікарні й пологові будинки, від мобільних котелень. І разом з енергетиками працюють над тим, аби відновити електро- та теплопостачання в будинки киян.

Ми робимо все, щоб зробити це якнайшвидше. Але комбінована атака на Київ минулої ночі була найболючішою для обʼєктів критичної інфраструктури столиці», — зазначив Кличко.

Він додав, що міські служби працюють у режимі надзвичайної ситуації. «Й погодні умови, нажаль, за прогнозами, найближчими днями будуть складними», — наголосив мер.

Віталій Кличко закликав киян за можливості тимчасово виїхати за місто.

«Також звертаюся до мешканців столиці, в кого є можливість тимчасово виїхати за місто, де є альтернативні джерела живлення та тепла, зробити це», — резюмував столичний мер.

