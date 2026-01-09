  1. В Україні

Кличко закликав киян тимчасово виїхати з міста через проблеми з опаленням і водою

12:23, 9 січня 2026
Мер радить тимчасово виїхати тим, хто має доступ до альтернативних джерел живлення та тепла.
Мер Києва Віталій Кличко закликав мешканців столиці за можливості виїжджати за місто.

За його словами, у Києві половина багатоквартирних будинків, майже 6 тисяч, залишилися без опалення через ворожу атаку. Також у місті перебої з водопостачанням.

«Комунальники заживили соціальні заклади - зокрема, лікарні й пологові будинки, від мобільних котелень. І разом з енергетиками працюють над тим, аби відновити електро- та теплопостачання в будинки киян.

Ми робимо все, щоб зробити це якнайшвидше. Але комбінована атака на Київ  минулої ночі була найболючішою для обʼєктів критичної інфраструктури столиці», — зазначив Кличко.

Він додав, що міські служби працюють у режимі надзвичайної ситуації. «Й погодні умови, нажаль, за прогнозами, найближчими днями будуть складними», — наголосив мер.

Віталій Кличко закликав киян за можливості тимчасово виїхати за місто.

«Також звертаюся до мешканців столиці, в кого є можливість тимчасово виїхати за місто, де є альтернативні джерела живлення та тепла, зробити це», — резюмував столичний мер.

Київ Віталій Кличко опалення

