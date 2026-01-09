  1. В Україні

«Шаг» замість копійки: позиція Нацбанку щодо витрат і обігу монет

15:04, 9 січня 2026
Одномоментного вилучення копійок не планується, кажуть у НБУ.
«Шаг» замість копійки: позиція Нацбанку щодо витрат і обігу монет
Фото: НБУ
У Національному банку України заявили, що поширена в інтернеті інформація про нібито значні додаткові витрати держави у зв’язку з перейменуванням розмінної монети «копійка» на «шаг» не відповідає дійсності та є маніпулятивною.

У НБУ наголосили, що зміна назви розмінної монети не потребуватиме жодних додаткових витрат ані з боку держави, ані з боку регулятора. Усі витрати здійснюватимуться в межах уже передбачених операційних коштів на виготовлення банкнот і монет, а також на утилізацію готівки, вилученої з обігу.

У Нацбанку наголосили на тому, що після введення в обіг монет, номінованих у шагах, одномоментного вилучення копійок не планується. Монети «50 шагів» та «50 копійок» перебуватимуть в обігу паралельно, а отже вилучення копійок і їх утилізація на цьому етапі не передбачені.

Нагадаємо, що Верховна Рада прийняла за основу законопроєкт №14093, яким пропонується змінити назву розмінної монети України. Замість звичної «копійки» монета отримує питомо українську назву — «шаг».

гроші НБУ

