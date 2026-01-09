«Шаг» вместо копейки: позиция Нацбанка относительно расходов и обращения монет

Одномоментного изъятия копеек не планируется, заявляют в НБУ.

Фото: НБУ

В Национальном банке Украины сообщили, что распространяемая в интернете информация о якобы значительных дополнительных расходах государства в связи с переименованием разменной монеты «копейка» в «шаг» не соответствует действительности и является манипулятивной.

В НБУ подчеркнули, что изменение названия разменной монеты не потребует никаких дополнительных расходов ни со стороны государства, ни со стороны регулятора. Все расходы будут осуществляться в рамках уже предусмотренных операционных средств на изготовление банкнот и монет, а также на утилизацию наличности, изъятой из обращения.

В Нацбанке акцентировали внимание на том, что после введения в обращение монет, номинированных в шагах, одномоментного изъятия копеек не планируется. Монеты «50 шагов» и «50 копеек» будут находиться в обращении параллельно, а значит изъятие копеек и их утилизация на этом этапе не предусмотрены.

Напомним, что Верховная Рада приняла за основу законопроект №14093, которым предлагается изменить название разменной монеты Украины. Вместо привычной «копейки» монета получает исконно украинское название — «шаг».

